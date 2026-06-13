Adda l-a dat de gol pe soț! Defectul pe care îl are Cătălin Rizea + Momentul care le-a schimbat viața: „Jur că a fost memorabil”

La 12 ani de când s-au cunoscut, Adda și Cătălin Rizea continuă să formeze unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Adda a ales să marcheze momentul printr-o postare sinceră și plină de emoție pe rețelele sociale. Pornind de la mărturisirile artistei, CANCAN.RO a vrut să afle povestea din spatele imaginilor perfecte.

Deși mulți s-ar aștepta ca aniversarea unei asemenea povești de dragoste să fie marcată prin petreceri, cadouri spectaculoase și momente atent pregătite, realitatea din familia Addăi este cu totul alta. Artista a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre începuturile relației, despre gesturile care contează cu adevărat, dar și despre defectul pe care îl are soțul ei.

Cum au sărbătorit Adda și Cătălin Rizea cei 12 ani de relație

Povestea lor a început întâmplător, într-o vară care avea să le schimbe destinul, iar de atunci au construit împreună o familie frumoasă și o relație care a trecut testul timpului. Cei doi au participat și la reality show-ul Power Couple, unde, spunea artista că emisiunea a reaprins flacără dintre cei doi mai tare ca niciodată. (VEZI MAI MULTE DETALII)

CANCAN.RO: Ați sărbătorit? Sau urmează să sărbătoriți?

Adda: Noi nu prea sărbătorim. E amuzant că și atunci când am aniversat 10 ani de la cununia civilă, noi am și uitat. Ne-a sunat mama și ne-a zis. ”La mulți ani! A fost amuzant. Am întrebat:„ Păi?” Și ne-a zis: „ Aveți 10 ani de la cununie”” , „Ah, da?”

CANCAN.RO: Deci nu mai are rost să te întreb dacă v-ați făcut cadouri.

Adda: Ah, nu, nu, nu. Adică noi am ajuns la alt nivel. Nu știu, avem tot ce ne trebuie. Ar fi aiurea să vină el să-mi ia mie ceva sau eu să-i iau lui ceva. Noi facem mereu chestii împreună, construim, avem alte priorități, cumva.

Adda: „Nu pun preț pe flori sau cadouri”

Deși spune că a primit de-a lungul timpului flori, surprize și cadouri, Adda mărturisește că lucrurile materiale nu au fost niciodată cele care au impresionat-o cel mai tare.

CANCAN.RO: Dar, care a fost cel mai frumos cadou primit de la Cătălin în anii ăștia?

Adda: Păi, lucrurile astea sentimentale. Faptul că eu i-am făcut câte o piesă sau i-am scris câte o scrisoare, lucruri care nu țin neapărat de material. Și la fel și din partea lui, tot felul de gesturi. Sau: „Hai să mergem nu știu unde”, „Hai să mergem repede într-o vacanță neplanificată”, „Hai să ne urcăm acum în mașină și să mergem de nebuni pe undeva”.

CANCAN.RO: Când te uiți în urmă, ce îți vine prima dată în minte din vara în care l-ai cunoscut?

Adda: Când m-a pupat pe obraz prima dată. Jur că a fost memorabil. Am simțit ceva special atunci. Adică m-a pupat pe obraz, nu altceva. Noi ne-am împrietenit la început, nu ne-am gândit că o să se ajungă la o relație. Și nu o să uit asta, clar.

CANCAN.RO: Te-ai fi gândit atunci că o să fie tatăl copilului tău și partenerul tău de viață?

Adda: Nu. Dar la scurt timp după aceea, adică la câteva luni, am vizualizat tot. La noi a fost și cu cererea în căsătorie. Eu i-am explicat că surpriza a fost frumoasă, dar a fost amuzant că noi vorbeam despre căsătorie înainte să mă ceară el. Și cererea a fost, din nou, evident că urma să se întâmple, dar s-a întâmplat așa, random.

CANCAN.RO: Totuși, nu te-ai fi așteptat?

Adda: La noi am simțit lucrurile astea de la început. Ne comportam unul cu celălalt și ne simțeam ca și cum ne-am fi știut de foarte mulți ani, nu ca și cum ne știam doar de câteva luni.

CANCAN.RO: Și ce te-a făcut să te îndrăgostești de el atât de repede?

Adda: Mă crezi că nu știu să răspund la întrebarea asta? Tot. Nu știu. La noi oricum e o relație atipică. A venit la mine într-o seară și mi-a adus un platou cu mâncare, că mi-era foame. S-a dus și a cumpărat. Era un platou pentru două persoane. Eu eram și slabă atunci, aveam 48 de kilograme. Și mânca cu poftă. Nu știu, avea el o față, mi-a plăcut de el. Mi-a luat, într-adevăr, buchete uriașe de flori, mi-a făcut cadouri, dar eu nu pun preț pe asta. Mai tare m-a impresionat faptul că venea cu mine la cursurile de călărie și avea grijă să ajung în siguranță acasă. Lucrurile astea au contat pentru mine mai mult.

Secretul unei relații care durează de 12 ani

După mai bine de un deceniu împreună, Adda spune că iubirea și respectul sunt ingredientele care au ținut relația lor puternică.

CANCAN.RO: După 12 ani, care este secretul relației voastre?

Adda: Oh, my God, nu știu. Cred că faptul că ne iubim foarte mult. Asta este. Și da, ne respectăm. Respectul și iubirea. Și faptul că vorbim mult, că nu ne ascundem lucruri, că rezolvăm problemele pe moment. Dacă ne supără ceva, rezolvăm atunci. Nu stăm să ținem supărare sau să nu mai vorbim unul cu altul. Nu s-a întâmplat niciodată treaba asta.

CANCAN.RO: Cine cedează primul după o ceartă?

Adda: Cred că este pe rând, în funcție de situație. De obicei, la noi este foarte funny că ori sunt eu nervoasă și el calm, ori el nervos și eu calm. Foarte rar s-a întâmplat să fim amândoi nervoși în același timp.

Adda: „ Fac apoplexie dacă nu e totul frumos”

CANCAN.RO: Dar un defect al lui, mi-ai putea spune?

Adda: Un defect? E dezordonat. Din partea mea, defectul meu este că sunt prea ordonată și îl stresează treaba asta. Suntem total în locuri opuse. Pe el nu îl deranjează dacă a aruncat ceva pe jos prin casă. Eu înnebunesc. Fac apoplexie dacă nu e totul frumos, artistic, aranjat, colorat.

CANCAN.RO: Cum vă vedeți peste 10 ani?

Adda: Cred că la fel. Construind lucruri, făcând lucruri pentru noi, pentru familie, pentru copil.

CANCAN.RO: V-ați dori să mai apară încă un copil?

Adda: Asta cu copilul, știi cum e: dacă vrea să vină, vine. Nu forțăm nimic. Lăsăm lucrurile să se întâmple natural, ne bucurăm de viață, ne axăm pe copilul pe care îl avem deja, să-l creștem frumos și să reușim să-l îndrumăm bine în viață. Și restul, dacă e să se întâmple, e binevenit. Dacă nu, e ok și așa.

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