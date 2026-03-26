Cu ce probleme de sănătate a rămas Adda după ce a participat la Power Couple? Ce simptome are din cauza bolii Lyme

De: Andreea Stăncescu 26/03/2026 | 14:55
Ce spune Adda despre boala Lyme

Adda care a participat la „Power Couple”, alături de soțul ei, Cătălin, a trecut printr-o perioadă extrem de complicată după ce a fost diagnosticată cu boala Lyme. Chiar dacă a reușit să depășească momentele critice și să ducă o luptă grea cu afecțiunea, artista spune că efectele acesteia continuă să îi influențeze viața de zi cu zi.

Inițial, Adda a urmat un tratament pentru o problemă medicală care s-a dovedit ulterior a fi diagnosticată greșit. În cele din urmă, analizele au arătat că suferă de Bartonella și Borelioză, ceea ce a dus la începerea unui tratament dificil și de lungă durată. Cu mult efort și determinare, artista a reușit să își stabilizeze starea de sănătate.

Ce simptome are Adda din cauza bolii Lyme

Adda mărturisește că se confruntă în continuare cu diverse sechele, atât la nivel fizic, cât și emoțional. Problemele la nivelul coloanei, durerile musculare și episoadele de natură neurologică sunt doar câteva dintre efectele cu care trăiește.

De asemenea, rezultatele analizelor indică faptul că va rămâne pozitivă pe termen lung, cel mai probabil din cauza depistării tardive a bolii. Deși oboseala și disconfortul persistă uneori, ea încearcă să le gestioneze cu răbdare și disciplină.

„Mă simt mult mai bine, însă am rămas cu sechele, atât fizic, cât și mental, cu unele complicații pe coloană, mușchi, dureri și uneori simptome neurologice. Încă sunt pozitivă și, după cum arată analizele mele, cel mai probabil voi fi pozitivă toată viața din cauza diagnosticului pus târziu. Dar am învățat să trăiesc cu boala, care, din păcate, îmi pune uneori piedici. Mă protejez și mă îngrijesc când e nevoie ca să pot să fiu cât mai mult pe aici.”, a declarat Adda pentru viva.ro.

Adda transmite un mesaj de încurajare pentru cei care trec prin situații similare: acceptarea este un pas esențial, iar echilibrul vine din încredere, perseverență și o atitudine pozitivă. Ea subliniază că boala nu definește o persoană, ci este doar o parte din experiența sa de viață.

„Cred că un sfat bun ar fi să accepte cât mai repede. Și să aibă răbdare, încredere și disciplină. Să nu se considere bolnavi, dar în același timp să fie conștienți că sunt speciali. Boala face parte din noi, dar noi nu suntem o boală. Suntem oameni speciali.”, a mai spus Adda.

