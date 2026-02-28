Cum arată casa în care locuiesc Maria Pitică și Oase, câștigătorii Power Couple? Bucătăria este decorată într-un stil special

Câștigătorii emisiunii Power Couple 2026, Maria Pitică și Oase, au demonstrat pe tot parcursul emisiunii că dau dovadă de determinare și de ambiție, iar premiul de 50.000 de euro le-a revenit. Aceștia sunt niște oameni simpli, dar totuși care lasă o amprentă în tot ceea ce fac și expun. Oase este un celebru dansator de hip-hop. Maria este o talentată artistă vizuală. Împreună, aceștia reprezintă creativitatea și caracterul neconformist. Totuși, așa cum am menționat anterior, cei doi își lasă amprenta în tot ceea ce fac, pentru că au un stil aparte – sunt simpli, dar ies în evidență.

Maria și Oase sunt împreună de mai bine de 6 ani, iar recent și-au mai pus o piatră de temelie care le consolidează relația – experiența de la Power Couple. Pasionați de artă, cei doi împart aceleași calități: spiritul creator și ingeniozitatea, iar acestea nu aveau cum să nu existe și în locul în care aceștia locuiesc.

Cum arată casa câștigătorilor

Fiind activ în social media, Oase i-a lăsat pe fani să vadă cum arată locul pe care cei doi îl numesc „acasă”. În peisaj au apărut și cele două pisici pe care aceștia le au și pe care Oase le ține în brațe cu dragoste, ca pe doi copii reali. Artistul a tot împărtășit celor care îl urmăresc fragmente din locuința sa și este imposibil ca aceștia să nu remarce atmosfera caldă pe care camerele o emană. Toată casa poartă amprenta unor oameni care sunt adepți ai esteticului. Mobila din imaginile apărute pe rețeaua de socializare a lui Oase este simplă, are culori neutre și este frumos accentuată de luminile led.

Cu un spirit de glumă tipic artistului, el a arătat o parte din intimitatea cuplului și a publicat imagini cu imobilul în care locuiesc. În bucătărie, atracția principală este un tablou, care, cel mai probabil, este o creație a Mariei. De dimensiuni semnificative, opera de artă ocupă un loc pe un perete de culoare închisă și accentuează contrastul plăcut dintre alternarea tonurile de albastru și nuanța profundă a panoului.

Bucătăria te duce cu gândul și la o zonă tropicală. Pereții sunt pictați și arată ca o bucățică ruptă dintr-o zonă ecuatorială. În mijloc este amplasată o insulă de gătit de culoare închisă.

Citește și:

Ce meserie ciudată are Maria Pitică. Din ce face bani logodnica lui Oase, de fapt

În ce vor investi Maria Pitică și Oase marele premiu de la Power Couple 2026: „A venit într-un moment potrivit pentru noi!”