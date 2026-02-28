BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada

Este weekend, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada.

– Pisi, pisi! Pot să te întreb ceva?

– Spune!

– Ce mănânci de ești atât de bună?

– Banii fraierilor ca tine!

Alte bancuri savuroase

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un post de paznic de noapte.

Managerul îl întreabă:

— Aveți experiență în domeniu?

— Da, domnule. Am fost paznic la o bancă.

— Și de ce ați plecat?

— Din motive personale.

— Ce fel de motive?

— Păi… nu era banca mea.

Managerul ridică o sprânceană, dar continuă:

— Bun… cum reacționați în situații de urgență?

— Foarte calm. Odată a intrat un hoț cu pistolul și am rămas perfect nemișcat.

— Impresionant! Și ce s-a întâmplat?

— A plecat liniștit… iar eu am rămas la fel de calm până a doua zi dimineață.

Managerul, deja confuz:

— Și de ce credeți că sunteți potrivit pentru job?

— Pentru că dorm foarte ușor în orice condiții.

Soțul inventiv

Un bărbat ajunge târziu acasă, iar soția îl așteaptă nervoasă:

— Unde ai fost până la ora asta?!

— La doctor.

— La doctor? La 2 noaptea?!

— Da… aveam o problemă cu memoria.

Soția, suspicioasă:

— Și ce ți-a spus doctorul?

— Mi-a spus să evit stresul și să nu răspund la întrebări incomode.

Soția se încruntă:

— Și cum te simți acum?

— Nu mai țin minte de ce m-ai întrebat prima dată.

