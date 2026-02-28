Acasă » Bancuri » BANC | La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada

De: Anca Chihaie 28/02/2026 | 08:11
Este weekend, iar echipa CANCAN.RO  vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

La semafor, Bulă, din mașina lui, strigă după o tânără frumoasă, care traversa strada.
– Pisi, pisi! Pot să te întreb ceva?
– Spune!
– Ce mănânci de ești atât de bună?
– Banii fraierilor ca tine!

Alte bancuri savuroase

La interviu

Un tip merge la interviu pentru un post de paznic de noapte.
Managerul îl întreabă:
— Aveți experiență în domeniu?
— Da, domnule. Am fost paznic la o bancă.
— Și de ce ați plecat?
— Din motive personale.
— Ce fel de motive?
— Păi… nu era banca mea.
Managerul ridică o sprânceană, dar continuă:
— Bun… cum reacționați în situații de urgență?
— Foarte calm. Odată a intrat un hoț cu pistolul și am rămas perfect nemișcat.
— Impresionant! Și ce s-a întâmplat?
— A plecat liniștit… iar eu am rămas la fel de calm până a doua zi dimineață.
Managerul, deja confuz:
— Și de ce credeți că sunteți potrivit pentru job?
— Pentru că dorm foarte ușor în orice condiții.

Soțul inventiv

Un bărbat ajunge târziu acasă, iar soția îl așteaptă nervoasă:
— Unde ai fost până la ora asta?!
— La doctor.
— La doctor? La 2 noaptea?!
— Da… aveam o problemă cu memoria.
Soția, suspicioasă:
— Și ce ți-a spus doctorul?
— Mi-a spus să evit stresul și să nu răspund la întrebări incomode.
Soția se încruntă:
— Și cum te simți acum?
— Nu mai țin minte de ce m-ai întrebat prima dată.

BANC | Bulă, Bubulina și facturile

