O femeie însărcinată a scăpat ca prin minune din atacul unui rechin. Logodnicul ei s-a sacrificat pentru a o salva

Un tânăr de 22 de ani din statul american Georgia este considerat un adevărat erou după ce și-a salvat logodnica însărcinată în timpul unui atac de rechin petrecut pe o plajă din Florida. Jacorey High a fost mușcat grav de picior în timp ce cuplul se bucura de o baie în mare, iar acum urmează o recuperare dificilă și se confruntă cu cheltuieli medicale uriașe.

O femeie însărcinată a scăpat de atacul unui rechin

Jacorey High se afla în vacanță alături de familie, sâmbătă seara, pe plaja Daytona Beach din Florida, când un rechin de dimensiuni medii l-a atacat în apa care îi ajungea până la brâu.

Tânărul de 22 de ani a povestit că primul său instinct a fost să își salveze logodnica însărcinată, împingând-o spre siguranță înainte de a încerca să scape el însuși din atac.

„Mi-am dat seama imediat că era un rechin după felul în care m-a mușcat de picior, dar eram mai preocupat să-mi scot logodnica din apă”, a declarat acesta.

Rechinul a continuat să-l atace

Jacorey a povestit că rechinul nu s-a retras după prima mușcătură și a continuat să îl urmărească.

„Apoi a venit spre mine, încercând să mă muște de braț, așa că a trebuit să-l împing. Am început să fug, iar el a încercat să mă muște și de celălalt picior”, a spus tânărul.

Acesta a descris animalul ca fiind gri pe partea superioară, având o lungime aproximativă cuprinsă între piciorul și talia sa.

A realizat gravitatea rănilor abia când a ajuns pe plajă

După ce a reușit să iasă din apă, Jacorey și-a dat seama cât de grav fusese rănit. A văzut sângele curgând abundent din picior, iar echipele medicale l-au transportat de urgență la spital.

Ulterior, medicii l-au operat după ce au constatat că mușcătura provocase leziuni extinse la nivelul piciorului.

„Nu am simțit cu adevărat durerea până când am ajuns la spital și au început să-mi administreze medicamente”, a explicat el.

Recuperarea ar putea dura luni întregi

Medicii estimează că recuperarea va dura aproximativ trei luni, însă deocamdată nu se știe dacă tânărul a suferit leziuni permanente care i-ar putea afecta capacitatea de a se întoarce la muncă.

„Sper doar să nu-mi fi afectat ceva important la picior, astfel încât să mă pot întoarce la serviciu”, a spus Jacorey.

Potrivit unei campanii GoFundMe deschise pentru a-l sprijini, acesta a suferit leziuni grave ale ligamentelor și tendoanelor și este de așteptat să rămână internat în spital cel puțin încă o săptămână.

Organizatorii campaniei au precizat că viitorul tată va avea nevoie de mai multe tratamente, recuperare medicală și va lipsi o perioadă îndelungată de la locul de muncă, fără să existe deocamdată un termen clar pentru revenirea sa.

Până în prezent, campania a strâns 535 de dolari din obiectivul de 100.000 de dolari, bani destinați acoperirii cheltuielilor medicale, pierderii veniturilor și costurilor de trai.

Atacurile neprovocate ale rechinilor sunt rare

Potrivit specialiștilor în viață marină de la Georgia Aquarium, atacurile neprovocate ale rechinilor sunt rare, fiind înregistrate la nivel mondial doar aproximativ 60-65 de astfel de cazuri în fiecare an.

Autoritățile nu au confirmat încă din ce specie făcea parte rechinul care l-a atacat pe Jacorey High.

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