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Sorin Copilul de Aur a răbufnit după acuzațiile fostei amante: „Nu a fost niciodată însărcinată cu mine”

De: Denisa Crăciun 28/07/2026 | 10:24
Sorinel Copilul de Aur, despre sarcina fostei amante/ sursa foto: Facebook
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Sorin Copilul de Aur se află în mijlocul unui scandal de proporții. Fosta amantă i-a adus acuzații serioase, iar dacă până acum a tăcut, manelistul s-a hotărât să vorbească și el în final. Acesta a negat că Alina Radu, fosta sa amantă ar fi fost însărcinată, ba mai mult a venit și cu dovezi în acest sens.

Sorinel Copilul de Aur traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Manelistul a fost acuzat de fosta amantă, Alina Radu, că ar fi fost însărcinată cu copilul lui. Acum, el și soția lui, Alina Alecu, o atacă pe aceasta. Bărbatul a împărtășit comunității sale din mediul online dovezi care să ateste că fosta amantă nu ar fi fost niciodată însărcinată cu el.

Sorin Copilul de Aur a răbufnit după acuzațiile fostei amante

Manelistul este din nou în centrul atenției în mediul online. Acesta a publicat un videoclip, despre care a spus că va rămâne pe platforma TikTok doar 24 de ore, iar apoi îl va șterge. El susține că acuzațiile pe care i le-a adus fosta amantă, Alina Radu, sunt total neadevărate.

Tocmai din acest motiv, artistul a vrut să clarifice situația. Bărbatul a explicat că ea nu ar fi fost niciodată însărcinată cu el, ba mai mult, este dispus să meargă în instanță, pentru a-și face dreptate în acest caz. De asemenea, ar fi vorbit chiar cu ea și fratele ei, ca bruneta să se filmeze și să spună adevărul.

Fac această filmare doar pentru 24 de ore, pentru că după aceea am să o șterg (…) Dumnezeu a făcut lumină în acest caz! În legătură cu Alina Radu, (…) azi, soția mea era pregătită să iasă cu toate dovezile pe care le avem noi strânse, că eram pregătiți cu avocați, cu absolut tot ce trebuie, pentru că nu se mai putea. Eu sunt genul de om care își iubește familia mai mult ca orice (…) Alina Radu recunoaște că nu a fost gravidă cu mine (…) Deci nu a fost gravidă cu mine niciodată, acel copil nu a existat niciodată (…) Am stat de vorbă cu fratele ei și cu ea și i-am zis: >, a povestit Sorin Copilul de Aur.

Ce a transmis Alina Radu

Aceasta a făcut întocmai cum i-a cerut manelistul. A recunoscut că nu a fost amanta lui Sorin, precizând, totuși că a fost însărcinată, însă a pierdut sarcina. În plus, i-a transmis soției bărbatului cu care s-a iubit multă sănătate, dar a menționat și femeile despre care spune că sunt frustrate pe ea.

Îmi asum că nu e adevărat că Sorin Copilul de Aur are un copil cu amanta. Eu nu am fost amantă. Într-adevăr, am fost gravidă, dar am pierdut sarcina la 5 luni, pentru că am făcut avort spontan de la supărări și stres. Problema care este: îmi cer scuze Alinei Alecu. Îmi asum că am mințit. Am făcut-o din gelozie și iubire, pentru că am pus suflet. Am ținut la băiatul ăsta. Nu am avut în cap să mă visez nevastă sau amantă. Nu am fost amantă! Îmi cer scuze și lui Copilul de Aur. Mai am un mesaj pentru femeile frustrate care nu îmi dau pace: să nu credeți că voi sunteți mai sus și eu mai jos! Eu îi doresc Alinei Alecu multă sănătate și să îi trăiască copiii, că merită. Voi să nu credeți că voi sunteți mai frumoase. Eu sunt naturală, așa cum m-a dat Dumnezeu. Terminați cu conturile false!, a transmis Alina Radu.

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