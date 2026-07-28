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Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria. Artistul a rămas uluit

De: Emanuela Cristescu 28/07/2026 | 10:40
Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria. Artistul a rămas uluit
Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria. Artistul a rămas uluit
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Dima Trofim nu va uita prea curând vacanța petrecută pe litoralul bulgăresc. Artistul a ajuns pe mâna medicilor după ce i s-a făcut rău din senin, iar surpriza a venit abia la final, când a văzut cât trebuie să scoată din buzunar pentru o simplă perfuzie.

Totul s-a întâmplat chiar în ziua în care urma să plece spre România. Dima Trofim a început să se simtă din ce în ce mai rău, fiind chinuit de febră mare, stări de vomă și dureri puternice de cap. A sperat că își va reveni și va putea porni la drum, însă starea lui s-a agravat rapid.

În cele din urmă, artistul a cerut ajutor la hotel, iar un echipaj medical a ajuns de urgență la el. Medicii i-au administrat o perfuzie pentru a-i stabiliza starea, însă adevăratul șoc avea să vină câteva minute mai târziu.

Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria

În momentul în care i-a fost înmânată nota de plată, Dima a rămas pur și simplu fără replică. Pentru intervenția medicală a fost nevoit să achite nu mai puțin de 460 de euro, o sumă care l-a luat complet prin surprindere.

Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria. Artistul a rămas uluit
Cât l-a costat pe Dima Trofim intervenția unei ambulanțe în Bulgaria. Artistul a rămas uluit

„Mi-au făcut o perfuzie. Din păcate, nu m-am simțit imediat mai bine… dar adevăratul șoc a venit în momentul în care mi-au întins nota de plată: 460 de euro. Da… 460 de euro pentru o perfuzie! Am rămas fără cuvinte. Serios acum… cum poate ajunge o perfuzie să coste aproape 2.500 de lei?”, a povestit artistul.

Deși a considerat că suma este uriașă, artistul nu a avut altă soluție și a achitat factura pe loc. Din fericire, înainte de plecare, el și-a făcut o asigurare medicală de călătorie. Astfel, după întoarcerea în România, va trimite toate documentele necesare companiei de asigurări pentru a recupera banii plătiți.

Turiștii trebuie să fie atenți

Experiența lui Dima Trofim este și un semnal de alarmă pentru românii care aleg să își petreacă vacanțele în Bulgaria, Grecia sau Turcia. În multe stațiuni, medicii chemați la hotel și ambulanțele private nu fac parte din sistemul public de sănătate, iar costurile pot ajunge la sute de euro chiar și pentru intervenții simple.

În cazul în care tratamentul este achitat pe loc, recuperarea banilor este posibilă doar dacă turistul păstrează raportul medical, factura și dovada plății, pe care ulterior le transmite firmei de asigurări.

După sperietura trăită în vacanță, Dima Trofim le-a transmis fanilor că starea lui de sănătate este stabilă și că se află în recuperare. Chiar dacă incidentul s-a încheiat cu bine, artistul are acum o poveste pe care, cu siguranță, nu și-ar fi dorit să o trăiască în concediu.

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