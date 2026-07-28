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Robert Tudor, amendat cu 400 de euro în Bulgaria. Magicianul a fost oprit la graniță

De: Anca Chihaie 28/07/2026 | 10:36
Robert Tudor, amendat cu 400 de euro în Bulgaria. Magicianul a fost oprit la graniță
Robert Tudor/ Sursa foto: TikTok
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Vacanța de vară a lui Robert Tudor nu a început deloc așa cum și-ar fi imaginat. În drum spre Croația, unde urma să petreacă câteva zile de relaxare alături de soția sa, magicianul a avut parte de un moment neașteptat la punctul de trecere a frontierei dintre Bulgaria și Serbia. Călătoria i-a fost întreruptă de autoritățile bulgare, care au descoperit că acesta figura în evidențe cu mai multe amenzi rutiere neachitate.

Situația l-a pus într-o poziție dificilă, deoarece fără achitarea sumelor restante nu și-ar fi putut continua traseul. Astfel, înainte de a ajunge la destinația de vacanță, Robert Tudor a fost nevoit să scoată din buzunar aproape 400 de euro, bani care au mărit considerabil costurile concediului.

Robert Tudor, amendat cu 400 de euro în Bulgaria

Incidentul s-a produs în momentul în care magicianul încerca să părăsească Bulgaria și să intre în Serbia. În cadrul verificărilor de rutină efectuate de polițiștii de frontieră, autoritățile au constatat că pe numele său existau sancțiuni contravenționale rămase neachitate în urma unor abateri din trafic comise în anii anteriori.

Conform procedurilor aplicate de autoritățile bulgare, șoferii care figurează cu amenzi restante pot fi opriți la frontieră și obligați să își achite datoriile înainte de a-și continua deplasarea. În cazul lui Robert Tudor, verificările au scos la iveală mai multe sancțiuni acumulate în ultimii ani, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 400 de euro.

”M-a oprit poliția, nu o să vă vină să credeți ce mi s-a întâmplat. Am plătit amenzi de aproape 400 euro. Mă duc cu soția în Croația și când să trec din Bulgaria în Serbia m-au oprit aici la bază și mi-au spus: «Dumneavoastră nu aveți voie să treceți pentru că aveți amenzi». Am amendă din 2024 200 euro, amendă din 2025-2026. În fiecare an, câte o amendă!”, a declarat Robert Tudor.

În fața acestei situații, magicianul nu a avut prea multe variante. Pentru a-și continua călătoria spre Croația, a fost nevoit să achite integral suma solicitată de autorități. În caz contrar, ar fi fost obligat să renunțe la traseul stabilit și să se întoarcă din drum.

”Am stat o jumătate de oră de vorbă cu ei, am crezut că acum am avut amenzile. Aveși grijă dacă ajungeți prin Bulgaria și ați mânat cu viteză mare, cum zice bunica, nu o să vă ierte niciodată. Acestea nu cred că se prescriu. Nu m-au iertat! Ce să fac? Să mă întorc din drum? Nu!”, a mai spus Robert Tudor.

Cheltuiala neprevăzută a schimbat complet bugetul concediului. Ce trebuia să fie doar o oprire de câteva minute la frontieră s-a transformat într-o verificare care a durat suficient cât să întârzie plecarea și să adauge câteva sute de euro la costurile vacanței.

Pentru mulți turiști români care aleg să tranziteze Bulgaria în drumul spre Grecia, Turcia sau Croația, astfel de verificări reprezintă o surpriză, mai ales dacă au uitat de sancțiuni primite în urmă cu unul sau chiar mai mulți ani. Cazul lui Robert Tudor demonstrează că autoritățile bulgare păstrează evidența amenzilor și verifică aceste informații inclusiv la punctele de frontieră.

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