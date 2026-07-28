Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic, dar nu a slăbit. Ce i-a spus Radu Vâlcan

Adela Popescu profită din plin de vara petrecută la Șușani, locul în care ea și familia sa aleg să se retragă de fiecare dată când vor liniște și timp petrecut împreună. Deși atmosfera de la țară este una relaxantă, actrița și prezentatoarea TV și-a impus în această perioadă un program bine organizat, în care mișcarea ocupă un loc important. După aproape trei săptămâni de disciplină și plimbări zilnice, rezultatul pe care îl aștepta nu a venit însă, iar experiența a determinat-o să privească altfel procesul de menținere a greutății.

Stabilită pentru o perioadă mai lungă în localitatea natală, Adela Popescu a decis că vacanța nu trebuie să însemne renunțarea la obiceiurile sănătoase. Chiar dacă programul este mai lejer decât în București, vedeta și-a propus să rămână activă și să evite acumularea kilogramelor în plus, lucru pe care spune că l-a experimentat în alte veri petrecute la țară.

Adela Popescu face 12.000 de pași zilnic

În fiecare zi, aceasta își începe dimineața cu plimbări lungi, reușind să atingă constant pragul de aproximativ 12.000 de pași. Obiectivul a fost respectat timp de mai multe săptămâni, iar speranța era ca efortul să fie reflectat și de cântar. Totuși, în ciuda consecvenței, greutatea a rămas aceeași, lucru care a surprins-o.

„Bună dimineața. Am ieșit la mișcare. Vreau să vă zic atât: e frumos să ieși la mișcare, cu siguranță e și foarte sănătos, dar cântarul nici nu s-a mișcat. Și, de trei săptămâni, zi de zi, facem cel puțin 12.000 de pași. Dar nu mă las”, a transmis Adela.

Radu Vâlcan a avut o perspectivă diferită asupra întregii situații și a încercat să o încurajeze. În opinia sa, faptul că greutatea nu a crescut reprezintă deja un rezultat pozitiv, mai ales în condițiile în care alimentația din această perioadă este mult mai consistentă decât în mod obișnuit. Astfel, mișcarea zilnică și-ar fi atins scopul principal: acela de a compensa excesele culinare specifice vacanțelor petrecute la țară.

„De fapt, are dreptate Radu. E bine că nu s-a mișcat cântarul, că se putea mișca în direcția opusă. Adevărul e că, la cum se mănâncă pe aici, pe la țară… Da, ai dreptate, pentru că am făcut mișcare am stagnat și nu m-am îngrășat, cum se întâmpla de fiecare dată. Gata, nu mă mai las, că eram gata să mă las de mișcare”, a mai spus actrița.

Situația este una întâlnită frecvent în rândul persoanelor care încep un program de mișcare. Specialiștii susțin că activitatea fizică regulată aduce numeroase beneficii organismului chiar și atunci când schimbările de pe cântar întârzie să apară. Creșterea masei musculare, retenția temporară de apă sau adaptarea metabolismului sunt doar câteva dintre motivele pentru care greutatea poate rămâne constantă în primele săptămâni de sport.

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