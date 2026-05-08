Radu Vâlcan a izbucnit în lacrimi, după ce a vorbit la telefon cu bunica de 91 de ani: ”Prețuiți ce aveți!”

Radu Vâlcan a făcut mărturisiri emoționante despre un moment care l-a copleșit și l-a făcut să izbucnească în lacrimi. Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a publicat un mesaj sincer, în care și-a deschis sufletul și a vorbit despre trăirile sale.

Omul de televiziune și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani buni. Cei doi se află pe lista celor mai îndrăgite și apreciate cupluri din showbiz-ul românesc. Amândoi sunt foarte activi în mediul online și nu ratează ocazia de a împărăși cu fanii cele mai importante momente din viața lor.

Radu Vâlcan a transmis un mesaj lacrimogen

Prezentatorul le-a împărtășit urmăritorilor un mesaj profund emoționant, care a impresionat mii de persoane. Radu Vâlcan a povestit despre conversația pe care a avut-o cu bunica sa, moment care l-a marcat puternic și l-a făcut să își deschidă sufletul în fața fanilor.

Omul de televiziune a povestit că a avut o discuție telefonică emoționantă cu bunica sa, în vârstă de 91 de ani, despre care spune că este în continuare foarte lucidă. Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii” a mărturisit că au vorbit despre familie, copii și timpul pe care urmează să îl petreacă împreună.

El a dezvăluit că bunica sa își dorește foarte mult să ajungă la țară. Mai mult, abia așteaptă să stea alături de strănepoți și să se bucure de liniștea și atmosfera locului.

„Băi, azi am vorbit cu bunică-mea. Femeia, la 91, lucidă rău. Am vorbit despre sănătatea ei, despre strănepoții ei, despre noi. Că, cât de mândră este de noi, d-astea. Că abia așteaptă să vină la țară, să îi fac un grătar bun, să vadă copiii cum aleargă și se bat în liniștea de-acolo. M-a bușit plânsul. Nu pentru ce mi-a zis, ci pentru că pot, încă, să vorbesc cu ea. Chiar și să mă certe uneori!! PS: Prețuiți ce aveți! Atât!”, a transmis Radu Vâlcan.

Chiar dacă discuția a fost una simplă, prezentatorul a mărturisit că a fost copleșit de emoții. El a explicat că nu neapărat vorbele femeii l-au făcut să izbucnească în lacrimi, ci gândul că încă o are aproape, că o poate auzi și că se poate bucura de prezența ei.

