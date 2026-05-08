Motivul real pentru care Eugenia Șerban a divorțat de soțul musulman: ”Nu a fost de acord”

Eugenia Șerban a făcut mărturisiri pline de emoție despre mariajul și divorțul de fostul ei partener, un bărbat de origine iordaniană. Actrița a explicat care au fost motivele ce au dus la destrămarea căsniciei, cum a evoluat relația dintre ei după separare și ce hotărâre importantă a luat în ceea ce privește religia fiului lor.

Prezentă în podcastul realizat de Gabriela Cristea, Eugenia Șerban a povestit că s-a căsătorit și a divorțat la o vârstă foarte tânără. Ea a mărturisit că, odată cu trecerea anilor, ea și fostul partener au ajuns să aibă perspective și drumuri diferite în viață. Despărțirea a reprezentat, în cele din urmă, cea mai potrivită alegere pentru amândoi.

Motivul pentru care a divorțat Eugenia Șerban de fostul soț

Eugenia Șerban a dezvăluit că, inițial, fostul său soț nu a acceptat ideea divorțului. Însă, în timp, a ajuns să înțeleagă motivele care au dus la această decizie. Chiar și după separare, cei doi au păstrat o relație civilizată și au continuat să se implice împreună în creșterea fiului lor.

„M-am căsătorit foarte tânără, am divorțat foarte tânără. Mulți spun că nu ne înțelegeam, alții spun că au fost diferențe de caracter sau mai știu eu ce. Cred că ne-am maturizat și am crescut diferit. A fost mai bine să ne despărțim prieteni decât să ajungem să ne urâm. La început nu a fost de acord cu divorțul, dar până la urmă a înțeles. Iordanian nu mai trăiește, din păcate, a murit destul de tânăr, la 40 și ceva de ani, încă nu împlinise 50 când a plecat dintre noi. Lorans nu împlinise nici măcar 18 ani. Dar am rămas până în ultima clipă prieteni și ne-am crescut împreună copilul, ceea ce e foarte important”, a mărturisit Eugenia Șerban, în podcastul Gabrielei Cristea.

Fiul Eugeniei Șerban este creștin ortodox

Eugenia Șerban a făcut declarații și despre subiectul religiei fiului său. Ea a dezvăluit că a discutat cu fostul partener încă de la început despre acest aspect al relației lor. Actrița a explicat că, deși fostul ei soț era de religie musulmană, băiatul lor a fost botezat în credința creștin-ortodoxă.

Vedeta a mărturisit că a considerat important ca fiul său să aibă libertatea de a alege singur, odată ajuns la maturitate, ce religie simte că i se potrivește.

