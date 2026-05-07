Mărturisirea dureroasă făcută de Eugenia Șerban. Când a început fiul ei să consume substanțe interzise

Actrița Eugenia Șerban (56 de ani) a povestit cum a ajuns fiul său, Lorans, dependent de droguri și cum s-a străduit ani întregi să îl convingă să renunțe la ele. Ea a spus că a trecut prin multe momente dificile și că situația nu s-a rezolvat nici în ziua de azi.

Când s-a apucat fiul actriței Eugenia Șerban de droguri

Actrița a spus că fiul său s-a apucat de droguri în momentul în care tatăl său l-a părăsit. Ea a spus că s-a prins repede și că l-a internat de foarte multe ori, dar fără rezultat.

„Problemele au început în momentul în care băiatul meu, atunci când a dispărut tatăl său din viața lui, a luat-o pe un drum greșit. Cred că nimeni n-ar fi știut cum să gestioneze situația acum 16 ani. În perioada respectivă, era o chestie tabu. Nu m-am prins foarte târziu. M-am prins destul de repede și l-am internat. El a fost internat de mai multe ori. Din păcate, a avut foarte multe recăderi după”, a declarat Eugenia Șerban, la podcastul Gabrielei Cristea.

Actrița a explicat și de ce a cerut ordin de protecție împotriva fiului său. Ea a spus că Lorans nu a scăpat de dependența de droguri nici în ziua de azi, dar că își dorește să renunțe și să își schimbe viața.

„Nu mai știam cum să gestionez situația (n.r. atunci când a cerut ordin de protecție împotriva fiului), și sperând, atunci când am făcut asta acest lucru, să înțeleagă că nu se mai poate așa (…) Eu nu am respectat ordinul un an, l-am ținut departe de mine două luni (…) Nici în ziua de astăzi nu este recuperat 100%, dar suntem pe un drum bun”, a precizat actrița.

De ce a divorțat de tatăl fiului său

Actrița din telenovelele de pe Acasă TV a povestit de ce a divorțat de tatăl fiului său. Actrița a spus că s-a căsătorit când era foarte tânără și că s-au maturizat diferit. Ea a declarat că a preferat să rămână prietenă cu bărbatul cu care îl are pe Lorans.

„M-am căsătorit foarte tânără, am divorțat foarte tânără. Mulți spun că nu ne înțelegeam, alții spun că au fost diferențe de caracter sau mai știu eu ce. Cred că ne-am maturizat și am crescut diferit. A fost mai bine să ne despărțim prieteni decât să ajungem să ne urâm. La început nu a fost de acord cu divorțul, dar până la urmă a înțeles. Iordanian nu mai trăiește, din păcate, a murit destul de tânăr, la 40 și ceva de ani, încă nu împlinise 50 când a plecat dintre noi. Lorans nu împlinise nici măcar 18 ani. Dar am rămas până în ultima clipă prieteni și ne-am crescut împreună copilul, ceea ce e foarte important”, a mărturisit Eugenia Șerban.

Eugenia Șerban, despre lupta cu cancerul

Actrița a fost diagnosticată recent cu două forme de cancer. Aceasta a spus că a fost șocată prima dată când a aflat.

„Una dintre cele mai mari provocări a fost să fac față oboselii și efectelor secundare devastatoare ale tratamentului. Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele.”

