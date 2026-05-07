Acasă » Știri » Mărturisirea dureroasă făcută de Eugenia Șerban. Când a început fiul ei să consume substanțe interzise

Mărturisirea dureroasă făcută de Eugenia Șerban. Când a început fiul ei să consume substanțe interzise

De: Emanuela Cristescu 07/05/2026 | 21:59
Mărturisirea dureroasă făcută de Eugenia Șerban. Când a început fiul ei să consume substanțe interzise
Eugenia Șerban. Sursă foto: captură video

Actrița Eugenia Șerban (56 de ani) a povestit cum a ajuns fiul său, Lorans, dependent de droguri și cum s-a străduit ani întregi să îl convingă să renunțe la ele. Ea a spus că a trecut prin multe momente dificile și că situația nu s-a rezolvat nici în ziua de azi.

Când s-a apucat fiul actriței Eugenia Șerban de droguri

Actrița a spus că fiul său s-a apucat de droguri în momentul în care tatăl său l-a părăsit. Ea a spus că s-a prins repede și că l-a internat de foarte multe ori, dar fără rezultat.

„Problemele au început în momentul în care băiatul meu, atunci când a dispărut tatăl său din viața lui, a luat-o pe un drum greșit. Cred că nimeni n-ar fi știut cum să gestioneze situația acum 16 ani. În perioada respectivă, era o chestie tabu.

Nu m-am prins foarte târziu. M-am prins destul de repede și l-am internat. El a fost internat de mai multe ori. Din păcate, a avut foarte multe recăderi după”, a declarat Eugenia Șerban, la podcastul Gabrielei Cristea.

Actrița a explicat și de ce a cerut ordin de protecție împotriva fiului său. Ea a spus că Lorans nu a scăpat de dependența de droguri nici în ziua de azi, dar că își dorește să renunțe și să își schimbe viața.

Eugenia Șerban
Eugenia Șerban. Sursa foto Captură video

„Nu mai știam cum să gestionez situația (n.r. atunci când a cerut ordin de protecție împotriva fiului), și sperând, atunci când am făcut asta acest lucru, să înțeleagă că nu se mai poate așa (…) Eu nu am respectat ordinul un an, l-am ținut departe de mine două luni (…) Nici în ziua de astăzi nu este recuperat 100%, dar suntem pe un drum bun”, a precizat actrița.

De ce a divorțat de tatăl fiului său

Actrița din telenovelele de pe Acasă TV a povestit de ce a divorțat de tatăl fiului său. Actrița a spus că s-a căsătorit când era foarte tânără și că s-au maturizat diferit. Ea a declarat că a preferat să rămână prietenă cu bărbatul cu care îl are pe Lorans.

„M-am căsătorit foarte tânără, am divorțat foarte tânără. Mulți spun că nu ne înțelegeam, alții spun că au fost diferențe de caracter sau mai știu eu ce. Cred că ne-am maturizat și am crescut diferit. A fost mai bine să ne despărțim prieteni decât să ajungem să ne urâm.

La început nu a fost de acord cu divorțul, dar până la urmă a înțeles. Iordanian nu mai trăiește, din păcate, a murit destul de tânăr, la 40 și ceva de ani, încă nu împlinise 50 când a plecat dintre noi. Lorans nu împlinise nici măcar 18 ani. Dar am rămas până în ultima clipă prieteni și ne-am crescut împreună copilul, ceea ce e foarte important”, a mărturisit Eugenia Șerban.

Eugenia Șerban, despre lupta cu cancerul

Actrița a fost diagnosticată recent cu două forme de cancer. Aceasta a spus că a fost șocată prima dată când a aflat.

„Una dintre cele mai mari provocări a fost să fac față oboselii și efectelor secundare devastatoare ale tratamentului. Am avut momente de frustrare și deznădejde, dar am găsit puterea să continui prin a-mi concentra atenția asupra micilor victorii din fiecare zi și prin a-mi aminti scopul luptei mele.”

VEZI ȘI: Terorizată de fiul ei după ce a învins cancerul de două ori, Eugenia Șerban a găsit soluția: ”Am unul dintre rolurile principale!”

Eugenia Șerban, declaraţii emoţionante despre lupta cu cancerul: „Nu suportam în preajma mea oameni care să-mi dea sfaturi şi care să-mi plângă de milă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Știri
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Știri
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
Mediafax
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar...
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu...
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea schimba interpretarea Bibliei
Adevarul
Lideri religioși avertizați să „se pregătească” pentru dezvăluiri despre OZN-uri care ar putea...
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
Digi24
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut...
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Mediafax
CIA îl contrazice pe Trump. Raportul care dezvăluie capacitățile Iranului
Parteneri
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut la operații estetice. Fanii nici nu au mai recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița care a șocat pe toată lumea! După ce a slăbit enorm, acum a trecut...
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după 4 ani în Sardinia arată că italienii nu dau nimic gratis
Click.ro
„Casa la 1 euro” în Italia este doar marketing. Factura plătită de o familie după...
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat luni întregi. N-au găsit nimic”
Digi 24
Presupus bilet de adio al lui Jeffrey Epstein, dezvăluit de un judecător federal: „M-au anchetat...
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul auto disponibil la doar 78 de lei
Promotor.ro
Dedeman: Gadget-uri la reduceri pentru șoferi. Cât costă o camera de bord 4K și accesoriul...
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Măi, Ioane! Ție îți plac babele?
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
go4it.ro
Telefonul „inspirat” de iPhone a debutat în România
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
Descopera.ro
Femeia care a condus din umbră Italia medievală!
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Go4Games
De ce nu se lansează GTA VI pe PC? Explicațiile publisher-ului
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne de revenire
Gandul.ro
Grindeanu acuză „corul digital de bocitoare” al lui Bolojan și spune că economia dă semne...
ULTIMA ORĂ
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Cupa Mondială 2026, sub semnul întrebării. Hotelierii din SUA vorbesc despre un „non-eveniment”
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Anastasia Soare, apariție alături de Lionel Messi la Formula 1. Românca a povestit momentul emoționant
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Viorica și Ioniță de la Clejani au câștigat procesul cu Dan Bursuc! Cum se apără celebrul impresar
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această ...
Actrița de la Hollywood care a făcut 1.000.000 de dolari într-o săptămână! Cum a reușit această performanță
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, ...
Rihanna, furioasă pe ASAP Rocky la Met Gala! Cine este vedeta cu care l-a prins că stă de vorbă, chiar în spatele ei
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile ...
Ce nu s-a văzut la TV în scandalul dintre Chef Richard și concurenta de la Chefi la cuțite. Tensiunile au escaladat în culisele emisiunii de la Antena 1
Vezi toate știrile