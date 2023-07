Eugenia Șerban, viață nouă după ce a învins cancerul de două ori: „M-au părăsit și unii dintre prieteni

Eugenia Șerban (53 de ani), una dintre cele cunoscute și îndrăgite actrițe din România, a reușit să învingă două tipuri de cancer. Chiar dacă a primit o nouă șansă la viață, vedeta a trecut prin lecții importante, care și-au pus amprenta asupra ei.

În anul 2019, viața Eugeniei Șerban și-a schimbat cursul la 180 de grade, după ce vedeta a primit o veste dură din partea medicilor. În urma unui control de rutină, actrița afla că are ceva probleme ginecologice. După investigații medicale detaliate, ulterior s-a confirmat că are cancer. La scurt timp, medicul i-a mai dat o veste îngrozitoare: avea cancer și la sân.

Au urmat clipe grele pentru celebra actriță. Cu toate că boala îi dăduse complet viața peste cap, Eugenia Șerban a luptat eroic să învingă ambele forme de cancer. Însă, boala care pusese stăpânire pe corpul ei i-a oferit și multe lecții de viață. În cadrul unui interviu, actrița a vorbit despre momentele dificile prin care a trecut și cine i-a fost alături în tot acest timp.

Eugenia Șerban și-a schimbat viața după lupta cu cancerul: „Nu mă mai stresez atât de tare”

Actrița a dezvăluit că a învățat să prețuiască viața mult mai mult și mărturisește că acordă mai multă atenție prezentului, decât viitorului. Însă, pe de altă parte, perioada de cumpănă i-a răpit și mulți prieteni, spune ea.

„Pe mine m-a reinventat Dumnezeu. Nu fac nimic special, sunt eu și asta cred că se vede. Cred că foarte mult m-a ajutat dorința de a trăi pentru că încă nu făcusem suficient aici pe pământ. Nu am lăsat pe mine în preajma mea care să se uite cu milă sau cu compasiune la mine, în acea perioadă.

M-au părăsit și unii dintre prieteni. M-au sunat în ziua în care am apărut la televizor și am spus că am învins două cancere, după un an. Au spus că nu au știut cum să vorbească cu mine. Cancerul nu este o gripă care se ia și nici o altă boală contagioasă, ci este o boală care se poate vindeca.

Se pare că la mine a fost boala stresului și te lovește atunci când te relaxezi. Nu am schimbat, mi-am continuat viața ca până în acel moment. Nu mă mai enervez, nu mă mai stresez atât de tare atunci când nu pot să rezolv lucrurile azi, acum, pentru că așa vreau eu.

Mi-am dat seama că lucrurile se vor rezolva în ritmul lor, nu cum vreau eu. Am învățat să fiu mai liniștită, mai calmă!”, a declarat Eugenia Șerban, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN.

