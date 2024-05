Cea mai exotică gospodină de la televizor le face instructajul de Paște! Sfaturi pentru pască și cozonaci de vis, de la Majda

Pregătirile pentru Paște se află pe ultima sută de metri, motiv pentru care CANCAN.RO sare în ajutorul gospodinelor perfecționiste. Interviul acordat de Majda se dorește a fi unul cu scop „didactic”, sfaturile oferite de cea mai fancy „bucătăreasă” fiind de un real ajutor. Luați și notați, doamnelor, pentru dulciuri de vis!

Vedeta din fața camerei ne mai servește și o lecție de cumsecădenie, ca pentru aceste zile de sărbătoare. Nu bucatele, ci liniștea mesei de Paște contează cu adevărat.

( NU RATA: ANPC, AVERTISMENT PENTRU TOȚI CEI CARE VOPSESC OUĂ DE PAȘTE. GREȘEALA CARE PUNE SĂNĂTATEA ÎN PERICOL )

„Mulți oameni consideră, pentru că eu nu consum carne de porc de când sunt mică, că nu sunt ortodoxă!”

CANCAN.RO: Cum petreci Paștele, unde, dar și ce rigori respecți?

Majda Aboulumosha: Petrec Paștele acasă, așa am în plan. De fiecare dată gătesc pentru familie, mi se pare că este o sărbătoare ce trebuie petrecută în familie, așa o simt eu.

CANCAN.RO : Te duci la Înviere?

Majda Aboulumosha: Mă duc la Înviere, sunt de religie ortodoxă. Mulți oameni consideră, pentru că eu nu consum carne de porc de când sunt mică, că nu sunt ortodoxă. Eu sunt botezată creștin, sunt ortodoxă. Am și cântat în corul bisericii până la 15 ani, dar am fost și la musulmani, la baptiști, la evangheliști, consider că religia nu trebuie pusă ca etichetă. Fiecare om trebuie respectat și credința este în suflet.

Majda oferă sfaturi valoroase pentru dulciurile cele mai gustoase!

CANCAN.RO : Dă-ne și nouă sfaturi să iasă pasca și cozonacul! Ce nu trebuie să facem ca să ne iasă dulciurile ca la carte?

Majda Aboulumosha: Să nu stai prea mult pe telefon și să nu uiți cuptorul pe 200 de grade, mai mult decât este cazul, ca să îți iasă cozonacul cum trebuie. Iar la pască, proporția ar trebui să fie egală. Nimănui nu place să fie prea mult aluat și prea puțină brânză. Dar acum e tendința asta pe modern, puteți să faceți pasca fără aluat, depinde de preferințe. Eu consider că acolo unde este iubire, suflet și o masă plină cu zâmbet, nici nu e nevoie să fie masa plină de bucate, ci pur și simplu normalitate.

CANCAN.RO : Când nu le place alor tăi ceva la masă, simți?

Majda Aboulumosha: Eu nu gust din mâncarea mea, nici la Vorbește Lumea nimeni nu înțelege de ce nu gust. Dar am curiozitatea asta, pentru că-mi place să-i văd pe apropiați că le place ce fac eu, cum gătesc. Și nu prea am surprize neplăcute, să știi! Se mai întâmplă să nu-mi iasă, dar o arunc înainte de a se gusta.