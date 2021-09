Eugenia Șerban este, de departe, o învingătoare. A depășit toate obstacolele vieții și acum poate zâmbi din nou, căci nimic nu a fost mai puternic decât voința ei și dorința de a rămâne cu zâmbetul pe buze. CANCAN.RO a întâlnit-o pe actriță la Gala UCIN, acolo unde a avut o apariție răvășitoare.

Recent, Eugenia Șerban și-a făcut apariția la Gala UCIN, iar noi avem imagini exclusive cu actrița, care parcă a renăscut de când s-a vindecat, pentru a doua oară, de cancer.

Numai un zâmbet

Eugenia Șerban a avut o imagine impecabilă: a purtat o rochie de gală, lungă, neagră, extrem de elegantă, cu strasuri și tulle, iar, la cei 51 de ani ai săi, putem spune cu ușurință că „detronează” chiar și puștoaicele.

Actrița a optat pentru un machiaj de seară, smokey în culori închise, un ruj nude, iar drept accesorii a ales un colier cu o cruce supradimensionată, cu pietre și o geantă plic neagră, asortată cu ținuta. Pe toată durata evenimentului, Eugenia Șerban a fost toată numai un zâmbet. A stat de vorbă cu colegii de breaslă, a făcut fotografii și s-a bucurat din plin de reîntâlnirea cu persoanele dragi din lumea filmului și a teatrului. De asemenea, pentru că a fost atât de încântată de revedere, la un moment dat, actrița Eugenia Șerban și-a petrecut câteva zeci de minute la țigară, socializând și căutând compania în care se simțea cel mai bine.

Eugenia Șerban a învins de două ori cancerul

Actrița Eugenia Șerban a aflat că este bolnavă în urma unui control de rutină la medic. Cu această ocazie, le-a sfătuit pe toate femeile să meargă anual la doctor, pentru a-și face analizele.

”M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam un cancer ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam două tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România, în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată.

Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi”, a declarat Eugenia Șerban în urmă cu ceva timp.

Sacrificii din prea multă iubire pentru actorie

Extrem de devotată meseriei pe care o practică de o viață, Eugenia Șerban nu a putut să stea departe de proiectele ei. Astfel, la numai patru luni de la intervențiile chirurgicale pe care le-a făcut pentru a ieși învingătoare în lupta cu boala secolului 21, Eugenia Șerban s-a reîntors pe scenă.

“S-a întâmplat la patru luni după operație, în plină chimioterapie. A fost cel mai greu spectacol din viața mea, dar bucuria și emoția publicului mi-au dat forța de a-l duce până la capăt. Atunci mi-am dat seama că medicii au avut dreptate: este foarte greu să joci în această perioadă. Așa că am luat hotărârea să-mi reîncep spectacolele după ce termin cu chimioterapia.

Și le reluasem, la începutul lui martie. Acest spectacol despre care v-am spus câteva cuvinte, «Spovedanie în fața luminii», este un monolog scris pentru mine de Constantin Rădoacă și regizat tot de el cu câțiva ani înainte de a se întâmpla să am acest război. Habar nu aveam ce urma să se întâmple și habar nu aveam atunci că o să am o asemenea dispută cu Dumnezeu.

Dar, da, este un spectacol care s-a potrivit perfect acestei perioade, probabil că o să am și mai multă forță să îl joc de acum încolo. Abia aștept să-l reîncep. Abia aștept să mă urc din nou pe scenă și să fiu în fața publicului meu. Să sperăm, curând”, a declarat Eugenia Șerban, la momnetul respectiv, potrivit viva.ro.