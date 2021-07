Actrița Eugenia Șerban, în vârstă de 51 de ani, este o femeie învingătoare: a trecut de două ori prin cancer, dar și printr-un divorț dureros. Aceasta a povestit cu lux de amănunte despre perioadele grele prin care a trecut.

Actrița Eugenia Șerban a trecut printr-o serie de drame care i-au marcat viața. Recent, actrița a vorbit despre relațiile pe care le-a avut, despre bărbații pe care i-a iubit și i-a respectat. Care au fost motivele pentru care Eugenia Șerban fie a fost părăsită de bărbatul de lângă ea, fie a părăsit, la rândul ei?

De multe ori, așa cum a mărturisit și Eugenia Șerban, a fost implicată în relații toxice care i-au dăunat. Chiar și-așa, actrița și-a găsit puterea de a merge mai departe și de a spera la dragostea pură. A luptat cu zâmbetul pe buze întotdeauna, mai ales că a trecut de două ori printr-o boală nemiloasă, și anume cancer.

Experiențele pe care le-a avut Eugenia Șerban au făcut-o să devină o femeie puternică. A mărturisit într-o emisiune de televiziune prin ce a trecut: ”Atunci când am divorțat de tatăl copilului meu, am divorțat iubind. Eu îl iubeam, dar în momentul în care îți dai seama că nu poți să ai un drum comun, indiferent de cât ai iubi, e mai bine ca fiecare să își vadă de viața lui și de drumul lui. Când lucrurile nu mai funcționează, este clar că la un moment dat relația devine una toxică”.

Actrița a avut o relație de șapte ani cu un bărbat care, la un moment dat, plătea bani grei pentru a-i distruge cariera. Atunci când Eugenia Șerban a aflat despre acest lucru, a pus punct relației: ”În primul rând, de aici pornește totul, de la faptul că ești persoană publică. Eu m-am îndepărtat, pentru că nu e cazul. Vreau să fiu omul Eugenia lângă persoana de lângă mine și nu vedeta, persoana publică, actrița Eugenia. Marea majoritate dintre ei au înțeles că viața mea publică este una și viața mea intimă și personală este alta”.

Eugenia Șerban a învins de două ori cancerul

Actrița Eugenia Șerban a aflat că este bolnavă în urma unui control de rutină la medic. Cu această ocazie, le-a sfătuit pe toate femeile să meargă anual la doctor, pentru a-și face analizele.

”M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată.

Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi”, a declarat Eugenia Șerban în urmă cu ceva timp.

