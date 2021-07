Eugenia Șerban are planuri mari după ce a învins cancerul: „Aștept să vină acel Făt Frumos”

Îndrăgita actriță a avut pare de multe încercări de-a lungul anilor, dar a reușit să le facă față cu brio. Eugenia Șerban s-a vindecat de cancer și, acum, visează la o viață normală, fără chin.

Considerată una dintre cele mai frumoase femei ale României, Eugenia Șerban știe ce înseamnă stilul și eleganța. Tocmai de aceea nu e de mirare că arată foarte bine, deși a dus lupte crunte cu un diagnostic foarte greu și mai multe intervenții chirurgicale.

Cu toate acestea, pentru că e o luptătoare și știe să se bucure în continuare de viață, marea actriță susține că e pregătită să facă ordine în viața personală și să-l primească cu brațele deschise pe Făt Frumos.

” În acest moment, nu există un bărbat în viața mea. Mă simt foarte bine, aștept să vină acel Făt Frumos. Poate să vină oricând!” a declarat Eugenia Șerban pentru Viva.ro

Eugenia Șerban a învins de două ori cancerul

Actrița Eugenia Șerban a aflat că este bolnavă în urma unui control de rutină la medic. Cu această ocazie, le-a sfătuit pe toate femeile să meargă anual la doctor, pentru a-și face analizele.

”M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic.

S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată.

Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi”, a declarat Eugenia Șerban în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: captură video