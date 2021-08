Eugenia Șerban a răbufnit pe reţelele de socializare! Ce s-a întâmplat cu actriţa: „Am avut o noapte albă, nu se poate așa ceva”

Eugenia Șerban a trecut prin clipe grele, după ce a devenit victima hackerilor. Celebra actriţă le-a povestit fanilor săi cum, în doar câteva minute a rămas fără toate conturile de socializare.

Eugenia Şerban a răbufnit în mediul online după ce problema a fost rezolvată. Din fericire, actriţa şi-a recuperat conturile, însă i-a fost extrem de greu, ba chiar a durat câteva ore bune această situaţie.

Vedeta le-a povestit fanilor săi cum s-a întâmplat totul.

„Am avut o noapte albă, nu se poate așa ceva, am impresia că încă sunt violată. Am primit pe contul meu de Instagram, de pe contul unei prietene ca să o ajut să-și recupereze contul. Eu fiind într-o convorbire am făcut totul cum mi-a zis așa-zisa prietenă a mea și, de fapt, nu era prietena mea. I-a furat mai întâi ei contul. În cinci minute nu mai aveam nici Facebook, nici Instagram, Yahoo, Google, nici Google Maps. Contul meu de Facebook are cred că 40.000”, a declarat Eugenia Șerban, potrivit spynews.ro.

„Toată noaptea am stat cu un prieten să-mi recuperez conturile de Yahoo și Gmail mai întâi. Ei au încercat să vorbească cu prietenii mei, unii s-au prins, alții nu. Telefonul meu era blocat de ei, cu asta se ocupă, cer bani. Mie nu mi-au cerut, nu au avut tupeu, probabil s-au prins că de la mine nu au ce să ia. Acum sper că sunt toate securizate”, a mai spus aceasta.

Eugenia Șerban a învins de două ori cancerul

Actrița Eugenia Șerban a aflat că este bolnavă în urma unui control de rutină la medic. Cu această ocazie, le-a sfătuit pe toate femeile să meargă anual la doctor, pentru a-și face analizele.

„M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată.

Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi”, a declarat Eugenia Șerban în urmă cu ceva timp.

Sursă foto: Instagram