Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Leroy Merlin, Dedeman sau Hornbach se bat în oferte

Sărătorile se apropie cu pași repezi, iar românii sunt în căutarea vedetei acestei perioade: bradul. . Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, acesta reușește să aducă spiritul sărbătorilor în casele oamenilor și să le înveselească locuințele. Cât costă un brad natural în magazine? Toate detaliile în articol!

Românii care își doresc un decor rafinat în ziua de Crăciun au început deja să pornească în căutarea bradului perfect și a decorațiunilor care să le pregătească locuințele pentru venirea lui Moș Crăciun. Majoritatea au renunțat la bradul artificial și îl preferă pe cel natural pentru prospețimea și frumusețea lui. Dacă și tu te numeri printre românii care nu și-au achiziționat încă bradul, ai mai jos prețuri pentru a-ți face o idee.

Cât costă un brad natural în magazine

În Leroy Merlin, un brad natural tăiat, Abies Nordmanniana, cu înălțime de 100-130 cm, costă 32.99 lei. Cei care își doresc un brad natural mai mare, de 200-225 cm, vor scoate din buzunare 139 lei. Prețurile se schimbă în cazurile brazilor naturali crescuți în ghiveci. Pentru unul de 100 cm și calitate superioară, prețul este de 107 lei, iar cel de 175-200cm ajunge la 178 lei.

În Dedeman, un brad natural de Crăciun de 170-210 cm poate fi achiziționat cu 129 lei, iar un brad naural standard de 100-130 cm este 38.90 lei. Cei care vor să opteze pentru varianta premium vor scoate din buzunare 229 lei pentru un brad natural de 200-250 cm.

În Hornbach, un brad natural de Crăciun Nordmann GOLD de 1,7-2,2 m este vândut cu 129 lei, iar unul din aceeași categorie dar de 2,3-2,7 m este 250 lei.

În Brico Depot, un brad natural de 90-120 cm ajunge la prețul de 39 lei, iar unull de 240-270 cm ajunge la 149 lei. În cazul unui brad natural crescut în ghiveci, Abies Nordmanniana, de 120-150 cm, prețul este de 144.99 lei.

Reprezentanții Regiei Naționale a pădurilor au anunțat că iarna aceasta scot la vânzare peste 16.000 de pomi. Brazii comerciaizați de Romsilva pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice din diverse regiuni ale țării. Aceștia au prețuri accesibile, care diferă în funcție de specia și dimensiunea bradului. Un molid cu înălțimea de până la 1.3 metri costă 17 lei, iar un brad cu înălțimea între 2-3 metri se poate cumpăra cu 39 de lei.

