Acasă » Știri » Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Leroy Merlin, Dedeman sau Hornbach se bat în oferte

Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Leroy Merlin, Dedeman sau Hornbach se bat în oferte

De: Denisa Iordache 05/12/2025 | 16:31
Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Leroy Merlin, Dedeman sau Hornbach se bat în oferte
Unde găsești cel mai ieftin brad de Crăciun? Sursă: Inquam Photos / Stefan Constantin

Sărătorile se apropie cu pași repezi, iar românii sunt în căutarea vedetei acestei perioade: bradul. . Cât mai mare, cât mai verde și cât mai frumos decorat, acesta reușește să aducă spiritul sărbătorilor în casele oamenilor și să le înveselească locuințele. Cât costă un brad natural în magazine? Toate detaliile în articol!

Românii care își doresc un decor rafinat în ziua de Crăciun au început deja să pornească în căutarea bradului perfect și a decorațiunilor care să le pregătească locuințele pentru venirea lui Moș Crăciun. Majoritatea au renunțat la bradul artificial și îl preferă pe cel natural pentru prospețimea și frumusețea lui. Dacă și tu te numeri printre românii care nu și-au achiziționat încă bradul, ai mai jos prețuri pentru a-ți face o idee.

Cât costă un brad natural în magazine

În Leroy Merlin, un brad natural tăiat, Abies Nordmanniana, cu înălțime de 100-130 cm, costă 32.99 lei. Cei care își doresc un brad natural mai mare, de 200-225 cm, vor scoate din buzunare 139 lei. Prețurile se schimbă în cazurile brazilor naturali crescuți în ghiveci. Pentru unul de 100 cm și calitate superioară, prețul este de 107 lei, iar cel de 175-200cm ajunge la 178 lei.

Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Sfântul Nicolae, 6 decembrie. Ce cadouri sunt interzise de Moș Nicolae
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În Dedeman, un brad natural de Crăciun de 170-210 cm poate fi achiziționat cu 129 lei, iar un brad naural standard de 100-130 cm este 38.90 lei. Cei care vor să opteze pentru varianta premium vor scoate din buzunare 229 lei pentru un brad natural de 200-250 cm.

În Hornbach, un brad natural de Crăciun Nordmann GOLD de 1,7-2,2 m este vândut cu 129 lei, iar unul din aceeași categorie dar de 2,3-2,7 m este 250 lei.

În Brico Depot, un brad natural de 90-120 cm ajunge la prețul de 39 lei, iar unull de 240-270 cm ajunge la 149 lei. În cazul unui brad natural crescut în ghiveci, Abies Nordmanniana, de 120-150 cm, prețul este de 144.99 lei.

Reprezentanții Regiei Naționale a pădurilor au anunțat că iarna aceasta scot la vânzare peste 16.000 de pomi. Brazii comerciaizați de Romsilva pot fi achiziționați direct de la ocoalele silvice din diverse regiuni ale țării. Aceștia au prețuri accesibile, care diferă în funcție de specia și dimensiunea bradului. Un molid cu înălțimea de până la 1.3 metri costă 17 lei, iar un brad cu înălțimea între 2-3 metri se poate cumpăra cu 39 de lei.

CITEȘTE ȘI:

Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun

Decorul de Crăciun al Melaniei Trump dă internetul peste cap! Americanii s-au crucit când au văzut cu ce a împodobit Casa Albă

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Știri
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
Digi24
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…” Primele imagini cu oaza de pe plajă a prezentatorului Pro TV! Ce obiect are în dormitor?
Click.ro
Locul de vis în care stă Daniel Pavel în Thailanda: „Casa asta îmi amintește de…”...
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut
Digi 24
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în...
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
Digi24
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea....
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
Descopera.ro
SINGURA diferență dintre Coca-Cola și Pepsi! Tu ȘTII?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Gandul.ro
Cum „păcălesc” românii facturile la curent. Metode simple și eficiente de economisire
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând ...
Meghan Markle, făcută praf de internauți după ce și-a lansat propria ciocolată. „N-am de gând să dau atât pe ceva cu arome ciudate. Scârbos!”
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Vești mari înainte de derby-ul cu FCSB: șefii atacă tare pe piața transferurilor și vine anunțul mult-așteptat despre stadion!
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Dumbrăvița, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 11:00
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate ...
Un TIR plin cu portocale s-a răsturnat exact ca trendul de pe TikTok. Jumătate de lume adună, jumătate mănâncă la marginea drumului
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani ...
Dezvăluiri uluitoare despre Rodica Stănoiu! Prietenele spun că se iubea cu un bărbat cu 50 de ani mai tânăr: ”Un mafiot”
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
50 Cent îi dă fatala lui P. Diddy! Netflix a scos documentarul care l-a rupt pe fostul mogul hip-hop
Vezi toate știrile
×