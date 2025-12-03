Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun

Așa ceva, mai rar! Vedeta care și-a transformat locuința într-o pădure cu brazi de Crăciun

De: Denisa Iordache 03/12/2025 | 11:04
Sursă: Instagram
Kim Kardashian se bucură de venirea sărbătorilor de iarnă și se vede! Vedeta internațională și-a obișnuit fanii cu modul inedit în care își pregătește casa pentru evenimente speciale, precum venirea Crăciunului. Într-un filmuleț recent, ea le-a dezvăluit fanilor cum arată casa ei. Este de-a dreptul spectaculoasă!

Kim Kardashian și-a uimit fanii cu decorul pe care l-a ales pentru sărbătorile de iarnă. Vedeta și-a transformat casa într-o pădure la propriu și a decorat-o cu 100 de brazi uriași și strălucitori. Așa cum ne-au obișnuit, starurile internaționale se întrec în decoruri spectaculoase de Crăciun.

Așa ceva, mai rar! Kim Kardashian, decor de poveste

Vedeta internațională și-a obișnuit fanii cu extremul atunci când vine vorba de pregătirile pentru diferite evenimente speciale. De la sărbători, la zile de naștere sau reuniuni de familie, Kim a ales mereu să iasă din tipare și să își dedice timpul pregătirilor pentru un rezultat final perfect.

Excepție nu a făcut nici venirea Crăciunului. Dacă majoritatea vedetelor au ales brazi imenși sau decoruri spectaculoase, Kim Kardashian a ieșit iar din tipare și a făcut ceva ce nu s-a mai văzut: și-a umplut casa de brazi!

Până și ea știe că decorul ales de ea este ieșit din tipare, dar este extrem de mulțumită de rezultat.

„E destul de nebunesc”, a comentat Kim despre decorul său.

Sursă: Instagram

După cum vă spuneam, diva internațională reușește să își uimească fanii în fiecare an cu decorul său de Crăciun. Dacă în acest an și-a umplut casa, anul trecut a uimit prin modul în care și-a poziționat bradul… întors (VEZI AICI FOTOGRAFIA CU BRADUL PUS INVERS).

×