Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!”

Kim Kardashian trece printr-un nou episod medical care a îngrijorat fanii. Vedeta a dezvăluit că la o scanare recentă a creierului ei, rezultatul a arătat „zone goale” și „activitate scăzută”, descoperire făcută de celebrul Dr. Daniel Amen, specializat în tulburări cerebrale.

Potrivit medicului, partea frontală a creierului lui Kim funcționează sub nivelul normal, lucru care ar afecta capacitatea ei de a gestiona stresul, o veste deloc încurajatoare pentru starleta care se pregătește pentru examenul de Barou.

Vedeta, în stare de șoc după ce medicii i-au spus că are o activitate cerebrală redusă: „Nu accept așa ceva!”

Doctorul i-a explicat însă că „stresul cronic” ar putea fi cauza principală, inclusiv presiunea studiului și tensiunile provocate de divorțul ei de Kanye West. Pe de altă parte, Amen a liniștit-o: nu are un risc crescut de Alzheimer, dar oboseala intensă și stresul prelungit și-au lăsat clar amprenta.

„Nu accept asta, pur și simplu nu se poate!”, a izbucnit Kim, vizibil șocată.

Deși a învățat pe rupte, a picat și examenul!

Fanii își amintesc că, la începutul sezonului, Kim a mărturisit în lacrimi că medicii i-au descoperit un mic anevrism în urma unui RMN. Acum, cu noile rezultate care arată activitate cerebrală redusă, vedeta a anunțat că trebuie „să facă un plan” ca să se pună pe picioare.

Ca și cum stresul nu era suficient, Kim nici nu a trecut examenul Baroului din California anul acesta, în ciuda sesiunilor de învățat până în zori. După difuzarea episodului, vedeta a încercat să liniștească publicul, spunând la „Good Morning America” că a făcut analize suplimentare la Cedars-Sinai și că „în final, totul se va rezolva”.

Rămâne de văzut cât de repede.

