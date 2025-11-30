Acasă » Știri » Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!”

Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!”

De: Diana Cernea 30/11/2025 | 16:31

Kim Kardashian trece printr-un nou episod medical care a îngrijorat fanii. Vedeta a dezvăluit că la o scanare recentă a creierului ei, rezultatul a arătat „zone goale” și „activitate scăzută”, descoperire făcută de celebrul Dr. Daniel Amen, specializat în tulburări cerebrale.

Potrivit medicului, partea frontală a creierului lui Kim funcționează sub nivelul normal, lucru care ar afecta capacitatea ei de a gestiona stresul, o veste deloc încurajatoare pentru starleta care se pregătește pentru examenul de Barou.

Vedeta, în stare de șoc după ce medicii i-au spus că are o activitate cerebrală redusă: „Nu accept așa ceva!”

Doctorul i-a explicat însă că „stresul cronic” ar putea fi cauza principală, inclusiv presiunea studiului și tensiunile provocate de divorțul ei de Kanye West. Pe de altă parte, Amen a liniștit-o: nu are un risc crescut de Alzheimer, dar oboseala intensă și stresul prelungit și-au lăsat clar amprenta.

Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Prognoza de Crăciun și Revelion în toate orașele din România. Unde va ninge,...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Nu accept asta, pur și simplu nu se poate!”, a izbucnit Kim, vizibil șocată.

Kim, în stare de șoc, după ce a aflat verdictul medicului

Deși a învățat pe rupte, a picat și examenul!

Fanii își amintesc că, la începutul sezonului, Kim a mărturisit în lacrimi că medicii i-au descoperit un mic anevrism în urma unui RMN. Acum, cu noile rezultate care arată activitate cerebrală redusă, vedeta a anunțat că trebuie „să facă un plan” ca să se pună pe picioare.

Ca și cum stresul nu era suficient, Kim nici nu a trecut examenul Baroului din California anul acesta, în ciuda sesiunilor de învățat până în zori. După difuzarea episodului, vedeta a încercat să liniștească publicul, spunând la „Good Morning America” că a făcut analize suplimentare la Cedars-Sinai și că „în final, totul se va rezolva”.

Rămâne de văzut cât de repede.

CITEȘTE ȘI: Drama din spatele imperiului Kardashian! Kim trăiește un calvar în spatele camerelor de fimat!

NU RATA: Kim Kardashian vrea să dea lovitura cu cei mai îndrăzneți colanți din lume! Nu ascund nimic

Tags:
Iți recomandăm
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Știri
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Știri
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de…
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de Ziua Națională
Mediafax
Parada militară de 1 Decembrie. Program, restricții de trafic și evenimente speciale de...
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate
Adevarul
De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al...
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al...
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Mediafax
Boala de IARNĂ cu vărsături. Se răspândește rapid!
Parteneri
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii
Digi 24
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a...
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
Digi24
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită...
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Descopera.ro
MIT sau ADEVĂR: Oamenii au NEVOIE de carne?
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău + câți bani ai primi în străinătate pentru aceeași meserie
Gandul.ro
Tabel salarii | Ce salariu ar trebui să ai în România pentru job-ul tău +...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut ...
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând”
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei
El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: ...
El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria”
Vezi toate știrile
×