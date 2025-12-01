Acasă » Știri » Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!”

Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!”

De: David Ioan 01/12/2025 | 17:07
Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!”
Kim Kardashian, șocată de rezultatele medicale. Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Un episod recent din „The Kardashians” a pus din nou în prim-plan sănătatea lui Kim Kardashian. Vedeta a vorbit deschis despre rezultatele unei investigații neurologice care au surprins-o.

Medicul Daniel Amen a descoperit două lucruri importante: activitate scăzută în zona frontală a creierului și un anevrism prezent de mai mulți ani. Kim a fost șocată și a refuzat inițial să creadă că situația este atât de gravă.

Stresul din viața lui Kim, între examenul de barou și divorțul de Kanye West

Doctorul i-a explicat acesteia că zonele cu activitate redusă arată o funcționare mai slabă în partea responsabilă cu deciziile, emoțiile și gestionarea stresului. Pentru Kim, obișnuită să își organizeze viața și să ducă multe proiecte în paralel, concluziile au fost greu de acceptat.

„Nu accept asta, pur și simplu nu se poate!”, a izbucnit vedeta.

Imaginile arată stres cronic și activitate redusă, dar nu semne de declin sever. Anevrismul rămâne însă un motiv de îngrijorare și trebuie urmărit atent.

Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Horoscop 2 decembrie 2025. PEȘTII caută răspunsuri pentru problemele de familie
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Kim Kardashian a recunoscut că ultimii ani au fost foarte grei, cu presiune mare din cauza examenului de barou, rolului de mamă singură și divorțului de Kanye West.

Kim promite să își schimbe ritmul de viață și să urmeze sfaturile specialiștilor

Eșecul la examenul din iulie 2025 a adăugat și mai multă tensiune. Problemele personale și conflictele apărute după divorț au continuat să îi afecteze echilibrul. Medicul a mai explicat şi că aceste surse de stres sunt legate direct de activitatea scăzută din creier și pot influența evoluția anevrismului.

Kim Kardashian a declarat că va ține cont de sfaturile medicilor. Vedeta vrea să reducă ritmul de lucru, să adopte obiceiuri mai sănătoase și să monitorizeze regulat anevrismul. Aceasta a contactat deja un chirurg pentru o opinie suplimentară, conștientă că starea ei are nevoie de atenție constantă.

CITESTE ŞI: Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă

Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție

 

Tags:
Iți recomandăm
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane
Showbiz internațional
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională
Showbiz internațional
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe celebre. Linia va fi inaugurată în 2026
Mediafax
Un tren va străbate Europa, conectând mai multe țări, zone turistice și orașe...
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a urcat pe primul loc
Mediafax
Surpriză mare în topul țărilor recomandate pensionarilor. O țară iubită de români a...
Parteneri
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Descopera.ro
Greșeala cea mai mare pe care o facem cu uleiul de gătit
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare
Gandul.ro
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile ...
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în ...
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul ...
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul potrivit”
Doliu în presa din România! A murit Mihai Stegerean
Doliu în presa din România! A murit Mihai Stegerean
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum ...
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde
Vezi toate știrile
×