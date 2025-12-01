Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!”

Un episod recent din „The Kardashians” a pus din nou în prim-plan sănătatea lui Kim Kardashian. Vedeta a vorbit deschis despre rezultatele unei investigații neurologice care au surprins-o.

Medicul Daniel Amen a descoperit două lucruri importante: activitate scăzută în zona frontală a creierului și un anevrism prezent de mai mulți ani. Kim a fost șocată și a refuzat inițial să creadă că situația este atât de gravă.

Stresul din viața lui Kim, între examenul de barou și divorțul de Kanye West

Doctorul i-a explicat acesteia că zonele cu activitate redusă arată o funcționare mai slabă în partea responsabilă cu deciziile, emoțiile și gestionarea stresului. Pentru Kim, obișnuită să își organizeze viața și să ducă multe proiecte în paralel, concluziile au fost greu de acceptat.

„Nu accept asta, pur și simplu nu se poate!”, a izbucnit vedeta.

Imaginile arată stres cronic și activitate redusă, dar nu semne de declin sever. Anevrismul rămâne însă un motiv de îngrijorare și trebuie urmărit atent.

Kim Kardashian a recunoscut că ultimii ani au fost foarte grei, cu presiune mare din cauza examenului de barou, rolului de mamă singură și divorțului de Kanye West.

Kim promite să își schimbe ritmul de viață și să urmeze sfaturile specialiștilor

Eșecul la examenul din iulie 2025 a adăugat și mai multă tensiune. Problemele personale și conflictele apărute după divorț au continuat să îi afecteze echilibrul. Medicul a mai explicat şi că aceste surse de stres sunt legate direct de activitatea scăzută din creier și pot influența evoluția anevrismului.

Kim Kardashian a declarat că va ține cont de sfaturile medicilor. Vedeta vrea să reducă ritmul de lucru, să adopte obiceiuri mai sănătoase și să monitorizeze regulat anevrismul. Aceasta a contactat deja un chirurg pentru o opinie suplimentară, conștientă că starea ei are nevoie de atenție constantă.

