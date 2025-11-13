Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă

Kim Kardashian a dezvăluit recent un episod cutremurător din viața ei, atunci când a aflat că o persoană apropiată ar fi plătit pe cineva să o ucidă. Mărturia a fost făcută în cel mai recent episod al emisiunii „The Kardashians”, când a povestit despre măsurile extreme pe care le-a luat pentru propria siguranță.

Kim Kardashian a precizat că a aflat vestea prin intermediul unui avocat, care fusese alertat de niște deținuți dintr-o închisoare. Pentru a se proteja, Kim a fost nevoită să-și limiteze ieșirile, să evite anumite locuri și să fie mai atentă unde își petrece timpul.

„Cel care a vrut să-mi facă rău este cineva extrem de apropiat mie. Cineva care a făcut parte din viața mea. A fost foarte consumator de timp, pentru că a trebuit să mă văd cu avocați și anchetatori. A fost înfricoșător”, a adăugat ea, fără să dezvăluie identitatea persoanei implicate.

Kim Kardashian ar fi fost ținta unui „atentat”

Vedeta a explicat că a tratat situația cu maximă seriozitate, participând la multiple întâlniri cu anchetatorii, și a recunoscut că a fost înfricoșător. În final, autoritățile au concluzionat că amenințarea nu era reală. Conform informațiilor obținute, persoana despre care i s-a spus că ar fi comandat atacul ar fi vrut bani din partea lui Kim Kardashian. Nu au fost oferite alte detalii despre presupusa amenințare, iar identitatea celui implicat rămâne necunoscută.

„Voia doar niște bani și urma să se prefacă că pune totul în mișcare, pentru ca apoi să spună că a oprit amenințarea și astfel să obțină o recompensă de la Kim”.

După ce s-a publicat trailerul pentru serialul vedetei, un mesaj publicat de Kanye West în 2022 a reapărut online. În postare, rapperul susținea că ar fi fost acuzat de Kim de o situație similară. Între cele două situații există ani distanță, iar până în prezent nu există nicio dovadă că Kanye ar fi implicat în incidentul recent.

„Kim m-a acuzat că aş fi plătit pe cineva ca să o omoare. Genul ăsta de acuzații îți pot aduce închisoare”, a transmis Kanye West.

