Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție

Kim Kardashian și-a sărbătorit într-un mare stil cei 45 de ani înpliniți. Vedeta a atras toate privirile cu două dintre cele mai sexy ținute ale sale, la Londra, acolo unde s-a petrecut alături de o mulțime de vedete internaționale.

Miercuri, 22 octombrie, Kim Kardashian a participat la o petrecere privată organizată de prietenul ei, artistul și fotograful Mert Alas. În ciuda ploii de afară, vedeta a uimit audineța cu două ținute incredibil de sexy – una la sosirea în local și alta la plecare.

Kim Kardashian a împlinit 45 de ani

Prima ținută i-a pus în evidență silueta de clepsidră, fiind o corset transparent care îi accentua decolteul și o fustă din mătase care îi ajungea până la coapse. Pentru a doua ținută, ea a îmbrăcat o rochie mini mulată, confecționată dintr-un material și mai transparent, precum și un sutien decoltat. Detalii orbitoare din mărgele erau brodate pe toată ținuta, plus o serie de ornamente cu ciucuri.

Creatorul de modă John Galliano i s-a alăturat la petrecere, la fel ca și socialita Emma Weymouth, modelele Stella Maxwell și Kate Moss, cântăreața FKA Twigs, actrițele Isla Fisher, Sarah Paulson și Naomi Watts, precum și mama ei, Kris Jenner.

Puțin după miezul nopții, fondatoarea Skims a ignorat vremea ploioasă în timp ce părăsea petrecerea alături de alți invitați. Kim Kardashian și fotograful de modă Mert Alas se cunosc de mulți ani, relația lor de prietenie fiind adesea ținta unor speculații ”necurate”.

La începutul acestui an, în aprilie, fanii au început să speculeze că vedeta de reality show ar putea avea o relație cu fotograful, după ce acesta a apărut în mai multe imagini de pe contul ei de Instagram. La acea vreme, Kardashian a distribuit fotografii de la o petrecere a firmei sale Skims pe care a organizat-o, iar într-una dintre ele, Kim a inclus imagini din cabina foto cu un bărbat misterios, care a fost identificat ulterior ca fiind fotogradul Mert.

Vedeta din familia Kardashian a avut anterior o relație cu Pete Davidson, fost membru al echipei SNL, urmată de o relație cu Odell Beckham Jr. de la sfârșitul anului 2023 până la despărțirea lor de anul trecut. Kim a fost căsătorită cu rapperul Kanye West din 2014 până la finalizarea divorțului lor în 2022. Fostul cuplu are patru copii: North, 12 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 7 ani și Psalm, 6 ani.

