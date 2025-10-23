Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție

Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție

De: Irina Vlad 23/10/2025 | 15:19
Cum arată Kim Kardashian la 45 de ani. Vedeta și-a uimit fanii cu ultima apariție

Kim Kardashian și-a sărbătorit într-un mare stil cei 45 de ani înpliniți. Vedeta a atras toate privirile cu două dintre cele mai sexy ținute ale sale, la Londra, acolo unde s-a petrecut alături de o mulțime de vedete internaționale. 

Miercuri, 22 octombrie, Kim Kardashian a participat la o petrecere privată organizată de prietenul ei, artistul și fotograful Mert Alas. În ciuda ploii de afară, vedeta a uimit audineța cu două ținute incredibil de sexy – una la sosirea în local și alta la plecare.

Kim Kardashian a împlinit 45 de ani

Prima ținută i-a pus în evidență silueta de clepsidră, fiind o corset transparent care îi accentua decolteul și o fustă din mătase care îi ajungea până la coapse. Pentru a doua ținută, ea a îmbrăcat o rochie mini mulată, confecționată dintr-un material și mai transparent, precum și un sutien decoltat. Detalii orbitoare din mărgele erau brodate pe toată ținuta, plus o serie de ornamente cu ciucuri.

Kim Kardashian/ sursă foto: Profimedia

Creatorul de modă John Galliano i s-a alăturat la petrecere, la fel ca și socialita Emma Weymouth, modelele Stella Maxwell și Kate Moss, cântăreața FKA Twigs, actrițele Isla Fisher, Sarah Paulson și Naomi Watts, precum și mama ei, Kris Jenner.

Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Puțin după miezul nopții, fondatoarea Skims a ignorat vremea ploioasă în timp ce părăsea petrecerea alături de alți invitați. Kim Kardashian și fotograful de modă Mert Alas se cunosc de mulți ani, relația lor de prietenie fiind adesea ținta unor speculații ”necurate”.

Kim Kardashian / sursă fofo: Profimedia

La începutul acestui an, în aprilie, fanii au început să speculeze că vedeta de reality show ar putea avea o relație cu fotograful, după ce acesta a apărut în mai multe imagini de pe contul ei de Instagram. La acea vreme, Kardashian a distribuit fotografii de la o petrecere a firmei sale Skims pe care a organizat-o, iar într-una dintre ele, Kim a inclus imagini din cabina foto cu un bărbat misterios, care a fost identificat ulterior ca fiind fotogradul Mert.

Vedeta din familia Kardashian a avut anterior o relație cu Pete Davidson, fost membru al echipei SNL, urmată de o relație cu Odell Beckham Jr. de la sfârșitul anului 2023 până la despărțirea lor de anul trecut. Kim a fost căsătorită cu rapperul Kanye West din 2014 până la finalizarea divorțului lor în 2022. Fostul cuplu are patru copii: North, 12 ani, Saint, 9 ani, Chicago, 7 ani și Psalm, 6 ani.

 

Kim Kardashian se iubește în secret cu un cântăreț celebru. Cum a început totul

Kim Kardashian, criticată pentru ținuta fiicei sale! Cum a apărut North West, la 12 ani, în vizita familiei la Roma. “E prea …”

Tags:
Iți recomandăm
Gucci Mane, diagnosticat cu schizofrenie. Ce spune rapperul despre boala sa
Showbiz internațional
Gucci Mane, diagnosticat cu schizofrenie. Ce spune rapperul despre boala sa
Ai gena Angelina Jolie? Ești obligat să te testezi periodic
Showbiz internațional
Ai gena Angelina Jolie? Ești obligat să te testezi periodic
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE la ocuparea forței de muncă
Mediafax
Românii muncesc mai mult decât media europeană: România, pe locul 3 în UE...
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet
Gandul.ro
Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de Nord: „Dacă s-ar deschide vreodată, ar fi o destinație extraordinară”
Adevarul
Un italian care se declară „rus până în măduva oaselor” laudă Coreea de...
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este acum pe deplin pe picior de război cu Rusia
Digi24
Medvedev amenință SUA, după ce Trump a anulat întâlnirea de la Budapesta: „Este...
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta schimbarea orei mersul trenurilor
Mediafax
CFR Călători: Trenurile trec la ora de iarnă sâmbătă noaptea. Cum va afecta...
Parteneri
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o...
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Click.ro
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a...
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă în Olanda. Ipoteza luată în calcul de Poliție
Digi 24
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Digi24
Moment stânjenitor pe scena unui concurs de frumusețe al reprezentantei Panama
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la iveală după tragedie: „Dumnezeu te-a trimis prea devreme la tatăl tău”
kanald.ro
Drama neștiută a Biankăi, tânăra găsită împușcată alături de iubitul ei. Ce a ieșit la...
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi aveau planuri de viitor
observatornews.ro
Bianka şi Tony, găsiţi morţi unul lângă altul într-o maşină. Se ştiau din copilărie şi...
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e...
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie – zvon
go4it.ro
Prețul telefoanelor din următoarea serie iPhone ar putea crește din cauza unei componente cheie –...
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o firmă implicată în exporturi petroliere către Tiraspol. ”Nu a făcut dovada prestației”
Fanatik.ro
Cristela, soția lui Călin Georgescu, acuzată că a primit 40.000 de lei de la o...
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe lista britanicilor
Fanatik.ro
Top 100 cei mai mari antrenori din istorie. Cine sunt cei 3 români aflați pe...
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial (SURSE)
Capital.ro
Bolojan îi ia locul lui Băsescu. Decizia de la Guvern a fost clasificată drept confidențial...
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor: Un băiețel
Romania TV
Olguța Berbec, primele declarații despre al TREILEA COPIL! Nașa Vlăduței Lupău a dat vestea fanilor:...
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Go4Games
Primul eveniment cultural dedicat jocurilor video va avea loc în București
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o doamnă, până mor o să spun!
Capital.ro
Adevărul despre Cristela Georgescu. Soția lui Călin Georgescu avea o șansă unică: Aveam preşedinte o...
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
evz.ro
Bogdan de la de Ploiești, melodie de despărțire pentru Cristina Pucean. Fanii îl acuză
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e perfect sănătoasă. Ce se întâmplă apoi, în fiecare zi
Gandul.ro
„Ziua Cârtiței” – varianta Botoșani: Cazul femeii care se prezintă zilnic la Urgențe, deși e...
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare: “Sunt recunoscător”
as.ro
Lovitura dată de celebrul milionar care şi-a pierdut toată averea şi a ajuns la închisoare:...
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
radioimpuls.ro
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis...
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute definitiv după plecarea din România. Are ieșire la mare și o populație de peste 400.000 de locuitori
Fanatik.ro
Turcii au făcut anunțul! Orașul în care Gică Hagi ar fi decis să se mute...
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău...
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 20 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații ...
Mama fraților Pian a fost înmormântată. Elvis Pian a plâns-o pe cea care i-a dat viață cu mascații lângă el
Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam ...
Marian Grozavu, primele declarații după ce Mattia l-a înfrânt în ringul RXF: ”Știu că puteam mai mult, dar am făcut o greșeală tehnică” | EXCLUSIV
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită ...
A anunțat cu surle și trâmbițe că se mărită, dar… Ispita de la Insula iubirii, părăsită înainte de nuntă! Anturaje nepotrivite, dezmăț total și… mult scandal!
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni ...
Marilu Dobrescu, mesaj subtil pentru Iustin Petrescu: ”Ce bună e viața când nu te mai fură nimeni la bani”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Baba Vanga, previziune sumbră pentru sfârșitul lui 2025: ”O apocalipsă se apropie!”
Vezi toate știrile
×