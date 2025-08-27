Kim Kardashian, criticată pentru ținuta fiicei sale! Cum a apărut North West, la 12 ani, în vizita familiei la Roma. “E prea …”

Kim Kardashian a fost criticată pentru că și-a îmbrăcat fiica în vârstă de doar 12 ani, North West, în haine „nepotrivite” pentru vârsta ei, în timpul unei călătorii în familie de la Roma.

North West, fiica de 12 ani a fostului cuplu de vedete de la Hollywood Kim Kardashian și Kanye West, a fost din nou în lumina reflectoarelor cu o nouă coafură îndrăzneață și o ținută care a revoltat rețelele de socializare.

Cum s-au afișat Kim și fiica ei de 12 ani la Roma

În timpul călătoriei, North a purtat codițe ombré albastru electric, într-un look care a adus un omagiu epocii „King Kylie” a mătușii sale Kylie Jenner, de la mijlocul anilor 2010.

Transformarea izbitoare a fost surprinsă într-un videoclip viral pe TikTok, în care North West și Kim, în vârstă de 44 de ani, sunt surprinse în timpul unei vizite la restaurantul Pierluigi, unul dintre cele mai cunoscute localuri din oraș.

Ținuta îndrăzneață și coafura au făcut-o instantaneu pe North una dintre cele mai discutate vedete ale săptămânii, dar nu în modul în care și-ar fi dorit. Urmăritorii de pe rețelele sociale s-au declarat uimiți de ținuta lui North, considerată nepotrivită pentru vârsta ei de doar 12 ani.

North purta o fustiță mini ultra-scurtă, cu niște cizme negre butucănoase și un top fără bretele în stilul unui corset, cu un colier care dădea iluzia unui guler. North și-a completat look-ul cu o geantă Vivienne Westwood în formă de inimă și niște ochelari.

Între timp, mama ei, Kim, era îmbrăcată într-o rochie “de noapte” transparentă, cu un decolteu adânc și un sutien din dantelă dedesubt.

Reacția urmăritorilor de pe social media

Fanii au fost instantaneu furioși din cauza ținutei lui North și mulți s-au grăbit să o critice pe Kim pentru “stilul” ei de parenting, scrie THE IRISH SUN. Pe platforma X, o persoană a reacționat la fotografii, spunând:

„Ce copil de 12 ani poartă corset???? Kim chiar nu știe cum să fie un părinte normal.”

Un altul a întrebat:

„De ce ei o fac pe North să pară atât de matură?” „Este o nebunie, North are 12 ani”, a scris un al treilea.

Un al patrulea a spus:

„Kim și Beyoncé sunt la fel când vine vorba de modul în care își îmbracă copiii în public….. acesta este literalmente un COPIL.”

Și pe Reddit, fanii și criticii au fost la fel de uimiți. O persoană a spus:

„Jur că North se îmbracă așa exagerat doar când este cu Kim. În mod normal, este în haine mari și lălâi.” „E prea mult. Înțeleg că e o adolescentă, dar asta nu este bine”, a spus altul. „Ținuta asta este mult prea adultă pentru vârsta ei”, a scris un al treilea.

Un al patrulea a adăugat:

„North nu a avut niciodată șansa de a fi copil”.

În timp ce un al cincilea urmăritor a spus:

„Kim ar trebui să-i fie mamă, nu o prietenă”.

Și un al șaselea a adăugat:

„Este doar un copil, ținuta asta nu este ceva normal la 12 ani”.

