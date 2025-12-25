Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal

Doliu în lumea teatrului american! Imani Dia Smith, celebra actriță de pe Broadway și cunoscută pentru musicalul „The Lion King”, a fost găsită fără suflare într-o locuință din Edison, New Jersey, după ce ar fi fost înjunghiată. Principalul suspect este chiar iubitul ei! Toate detaliile în articol.

Tragedia a fost descoperită pe data de 21 decembrie 2025, după ce un apel la 911 a semnalat un incident violent. Imani Dia Smith a fost găsită de oamenii legii cu răni grave.

Actrița internațională a murit înjunghiată

Cu toate că a fost transportată de urgență la Robert Wood Johnson University Hospital din New Brunswick, actrița nu a mai putut fi salvată de către medici. Tânăra avea 26 de ani și era într-o relație cu Jordan D. Jackson-Small, în vârstă de 35 de ani.

La două zile după tragedie, oamenii legii au luat decizia de a-l aresta pe bărbat. Acesta este acuzat de crimă de gradul I, de punerea în pericol a bunăstării unui copil și de deținerea ilegală a unei arme.

Familia și fanii sunt în stare de șoc și nu își pot reveni după această pierdere subită și violentă. Celebra actriță lasă în urma ei un fiu de doar 3 ani. Mătușa ei, distrusă de cele întâmplate, a împărtășit un mesaj dureros. Femeia a vorbit despre nepoata ei și a descris-o drept o persoană plină de viață, iubitoare și talentată.

„Imani avea toată viața înainte. Era o persoană plină de viață, iubitoare și extrem de talentată. A fost o adevărată artistă completă și a strălucit în rolul tinerei Nala pe Broadway, în «The Lion King»”, a scris mătușa acesteia.

CITEȘTE ȘI:

Chuck Norris, în doliu! A murit prima soție a actorului: ”Suntem recunoscători că nu mai suferă”

Moarte misterioasă la Hollywood! Actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask” a fost găsit mort în casă, în această dimineață