Omul care a bucurat mii de copii a murit: „Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă...”

„Domnul cu poneiul” nu o să îi mai poată bucura pe cei mici niciodată. Mircea Chioreanu putea fi văzut pe aleile Parcului Central din Cluj-Napoca cu Rocky, poneiul care înveselea sufletele. Erau de nedespărțit, copiii îl iubeau și nu știau cum să prindă o poză cu cele două personaje speciale, iar adulții îl urmăreau extaziați.

Mircea Chioreanu reușea să creeze o lume specială, să te facă să te întorci la copilărie. A plecat discret, așa cum a și trăit, iar de aici încolo vor conta doar amintirile.

„Cu profundă durere anunțăm trecerea în neființă a lui Mircea Chioreanu, domnul cu poneiul”, a scris fiica acestuia pe o rețea de socializare.

O plimbare cu Rocky și cu trăsura avea un farmec aparte. Mircea Chioreanu făcea zilnic astfel de călătorii și se străduia să îi distreze pe cei mici cum știa mai bine. Acele momente erau unice. Povestea lor a curs lin pe parcursul anilor, dar acum cade cortina. Parcul nu va fi mai gol niciodată, dar o amintire cu un ponei și cu stăpânul lui va exista întotdeauna.

Mircea Chioreanu îl cumpărase pe Rocky din Ungaria

Mircea Chioreanu l-a cumpărat pe Rocky în urmă cu 10 ani, din Ungaria. Poneiul îi plimba în fiecare an pe copii, din primăvară până în toamnă, pe aleile celui mai mare parc din Cluj-Napoca.

„M-am dus, mi-au trimis hârtie că, potrivit regulamentului pentru abonamente de comerţ stradal, activitatea mea de activităţi recreative, transport de agrement cu trăsura, nu se aprobă conform HCL-ului din 2010″, spune Mircea Chioreanu.

Părinții au luptat ca Rocky să rămână în parc

Părinții s-au revoltat atunci când primăria a încercat să îl scoată din parc pe Rocky. În opinia lor, acesta era un lucru pe care nu îl concepeau. Viața fără ponei ar fi fost mult mai tristă.

„De 4 ani de zile suntem clienţi fideli ai lui Rocky şi este un căluţ foarte îndrăgit în oraş. Am înţeles că primăria nu încape de Rocky. Nu ştiu ce să zic, cred că sunt alţii de care ar trebui să se îngijească, nu de Rocky”, spunea un părinte.

