Soția lui Adrian Minune a parcat Mercedesul de 120.000 € și a rezolvat „urgența”. Oricât n-ai vrea, tot se strică ceva

De: Adrian Vâlceanu 10/02/2026 | 05:50
Ce faci când ai un soț bogat și celebru, ai o mașină de 120.000 de euro și haină de blană? Îți pui niște pantaloni de trening, îți strângi părul într-o coadă și te duci să-ți schimbi folia de la telefon, firește. Cam asta e povestea lui Cati Simionescu, partenera de viață a lui Adi Minune, pe care CANCAN.RO a surprins-o ieșind cu Mercedesul Clasa S, pe care îl conduce cum conduce și gospodăria soțului său.

Cati e atât de sigură pe ea că iese din mașină ținând într-o mână țigara electronică și portofelul și în cealaltă telefonul, pe care se pare că tocmai începea o conversație. Comportament responsabil, nu vorbea la volan!

Pentru că nu merge la o emisiune TV, nici nu și-a făcut cine știe ce la păr, ci doar l-a strâns frumos într-o coadă. Am putea specula că a ajutat-o una dintre fetele sale.

Cati intră în mall și se duce direct la un magazin de accesorii GSM, unde își schimbă folia telefonului. E poveste clasică la femeile și fetele care își pun unghii cu gel, pentru că la ele folia telefonului se uzează foarte des, e practic un consumabil.

Soția lui Adrian Minune ajunge la mall

De remarcat e și faptul că doamna Minune a trecut cu bine prin recentele încercări medicale. Se vorbea de un accident vascular, un anevrism operat la Istanbul. Iată că totul e bine când se termină cu bine.

Chiar dacă nu mai e aceeași femeie de acum 10 ani, când apărea alături de Adi Minune în niște poze destul de reușite, Cati se menține activă. Să nu uităm că e bunică, totuși! Anul acesta Adi și Cati aniversează 35 de ani de relație. O viață de om!

