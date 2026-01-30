Acasă » Altceva Podcast » Decizie de ultimă oră, după ce Adrian Minune și familia au fost amenințați de interlopi

Decizie de ultimă oră, după ce Adrian Minune și familia au fost amenințați de interlopi

De: Anca Chihaie 30/01/2026 | 17:58
Decizie de ultimă oră, după ce Adrian Minune și familia au fost amenințați de interlopi
Adrian Minune și soția sa au cerut ordin de protecție/foto: social media

Adrian Minune și soția sa, Cati, au fost audiați, miercuri, 30 ianuarie, la Postul de Poliție Ștefănești din județul Ilfov, în cadrul unui dosar de amenințare aflat în curs de anchetă. Audierea a avut loc în baza unei comisii rogatorii emise de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, în contextul în care manelistul și partenera sa au calitatea de persoane vătămate.

Potrivit informațiilor oficiale, polițiștii au aplicat Formularul de Evaluare a Riscului prevăzut de Legea 26/2024, pentru a stabili nivelul de pericol la care se află familia artistului. În urma evaluării, autoritățile au constatat existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu împotriva unui bărbat din Petroșani. Bărbatul a fost reținut!

Adrian Minune și soția sa au cerut ordin de protecție

Dosarul penal a fost inițiat la Poliția Petroșani, iar cercetările vizează faptele de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și ultraj contra bunelor moravuri. În acest context, declarațiile furnizate de Adrian Minune și soția sa urmează să fie comparate cu mărturiile suspectului acuzat că ar fi amenințat familia artistului.

Potrivit surselor, ancheta a început după ce familia manelistului a semnalat faptul că a fost amenințată și că situația a avut loc inclusiv în prezența copiilor acestora. Poliția a demarat investigațiile pentru a verifica circumstanțele incidentelor și pentru a stabili dacă acestea constituie un pericol real pentru membri familiei.

Recent, Adrian Minune a postat pe rețelele sociale un mesaj prin care a semnalat că se află sub amenințare, dorind ca autoritățile să intervină din proprie inițiativă. Potrivit informațiilor transmise de artist, aceleași persoane ar fi amenințat și familia sa, inclusiv fiul său, Adrian Minune Jr., ceea ce face situația cu atât mai serioasă.

Adrian Minune a precizat că incidentul a avut loc după ce fusese invitat să cânte la un eveniment în Petroșani, unde persoanele care l-au amenințat au insistat să continue recitalul, deși programul său se încheiase, ceea ce a declanșat conflictul.

„În momentul în care sunt înjurați copiii mei, situația se schimbă. Am primit amenințări și față în față. De 45 de ani sunt pe stradă și nu m-am speriat, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama.

Eu îmi terminasem programul de două ore, iar ei voiau să mai cânt. Erau sub influență, nu sunt eu în măsură sub influența a ce. Acolo s-a iscat o ceartă, o bătaie. Am predat filmările de pe camerele de supraveghere din restaurant, s-a sesizat Poliția din Petroșani și am vrut să se sesizeze și Poliția Capitalei, pentru a obține un ordin de protecție. Ați văzut cât de periculoși sunt consumând ce consumă ei; vă dați seama că nu răspund pentru faptele lor ”, a declarat Adrian Minune.

Bucurie mare în familia lui Adrian Minune: a venit pe lume într-o zi specială: ”Dumnezeul l-a trimis”

Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou

