Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă

De: Anca Chihaie 19/03/2026 | 18:00
Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă

Demolarea unui gard poate părea, la prima vedere, o lucrare banală, specifică gospodăriilor. În realitate, legislația din domeniul construcțiilor tratează această intervenție ca pe o operațiune de desființare, supusă unor reguli clare și, în anumite cazuri, unor proceduri birocratice obligatorii. Astfel, proprietarii care intenționează să îndepărteze un gard trebuie să fie atenți la cadrul legal pentru a evita sancțiuni sau conflicte.

Potrivit reglementărilor în vigoare, un gard nu este întotdeauna considerat un simplu element decorativ sau de delimitare. În multe situații, mai ales când este realizat din materiale durabile precum betonul, zidăria sau metalul fixat în fundație, acesta este încadrat ca o construcție. În consecință, demolarea lui intră sub incidența acelorași reguli aplicabile altor lucrări de desființare.

Necesitatea unei astfel de intervenții apare frecvent în contexte variate. De exemplu, proprietarii decid să demoleze gardul atunci când inițiază construcția unei locuințe noi, când modifică limitele terenului sau atunci când structura existentă este degradată și prezintă riscuri. Există și cazuri în care desființarea este impusă de autorități, mai ales dacă gardul a fost ridicat fără respectarea prevederilor legale.

Când este obligatorie autorizația de desființare

Un aspect esențial de care trebuie să țină cont orice proprietar este necesitatea obținerii unei autorizații de desființare. Acest document este emis de primărie și permite efectuarea legală a lucrărilor. Obligația apare în special în cazul gardurilor permanente, construite din materiale solide și ancorate în fundație.

Autorizația devine obligatorie și atunci când gardul este amplasat la stradă sau pe aliniamentul stabilit prin documentații urbanistice. În aceste situații, intervenția nu afectează doar proprietatea privată, ci și imaginea urbanistică a zonei, motiv pentru care autoritățile impun reguli mai stricte.

Un alt caz sensibil este cel al gardurilor comune cu vecinii. Dacă gardul este amplasat pe linia de hotar, demolarea nu poate fi făcută unilateral. Este necesar acordul ambilor proprietari, iar lipsa acestuia poate genera litigii. În plus, chiar și cu acordul vecinilor, autorizația poate rămâne obligatorie, în funcție de tipul construcției.

Demolarea inclusă într-un proiect mai amplu, precum construirea unei case sau extinderea unei clădiri, implică de regulă autorizare. În astfel de situații, desființarea poate fi aprobată fie ca parte a autorizației de construire, fie printr-un document separat.

Există, totuși, și excepții. Gardurile provizorii, realizate din materiale ușoare și fără fundație, pot fi demolate fără autorizație, dacă intervenția nu afectează structura terenului sau vecinătățile. Cu toate acestea, specialiștii recomandă solicitarea unui punct de vedere oficial de la primărie pentru a evita interpretările diferite ale legii.

Ce documente sunt necesare și ce riscuri există

În situațiile în care autorizația este obligatorie, proprietarii trebuie să pregătească un dosar care include mai multe documente. Printre acestea se numără cererea pentru emiterea autorizației, certificatul de urbanism, actul de proprietate și documentația tehnică de desființare realizată de un specialist.

Certificatul de urbanism este un document-cheie, deoarece stabilește condițiile în care poate fi realizată demolarea și regimul juridic al terenului. De asemenea, documentația tehnică descrie modul în care vor fi executate lucrările, inclusiv măsurile de siguranță necesare pentru protejarea zonelor învecinate.

Ignorarea acestor proceduri poate avea consecințe serioase. Demolarea fără autorizație, atunci când aceasta este necesară, poate atrage amenzi consistente, conform legislației în vigoare. În plus, pot apărea conflicte cu vecinii, mai ales dacă nu există o delimitare clară a proprietății.

 

Amenzi usturătoare pentru cei care perturbă liniștea. Cât trebuie să scoată din buzunare

Iți recomandăm
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Știri
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Știri
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie...
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
Gandul.ro
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp...
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda liderilor europeni / Italia și Danemarca avertizează asupra riscului unei crize a migrației / Orban: Budapesta nu va susține nicio decizie „pro-ucraineană”
Mediafax
Summitul Consiliului European | Ucraina, Iranul și creșterea prețurilor la energie domină agenda...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște printre influencerii, vedetele, politicenii implicații în...”
Click.ro
Dan Negru, mesaj dur despre spitalele bombardate și rolul uitat al Crucii Roșii: „E liniște...
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și...
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Digi24
Reacția Chinei după asasinarea lui Ali Larijani. Beijingul, „șocat” de declarațiile Israelului
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de...
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
go4it.ro
Colegul actor din „Gladiatorul” care l-a dezgustat pe Russell Crowe
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură CNAIR
Gandul.ro
Cum poți verifica rapid, sigur și gratuit dacă rovinieta ta este valabilă. Ce servicii asigură...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine i-a furat inima după ce a fost părăsit de Iasmina. Bogdan Mocanu: „Nu îi place atenția ...
Cine i-a furat inima după ce a fost părăsit de Iasmina. Bogdan Mocanu: „Nu îi place atenția gratuită”
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Amendă de 1.500 lei pentru românii care stau la curte. Vecinii pot suna la poliție
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Horoscop primavăra 2026. Zodiile care au noroc la bani și dragoste
Data la care intră alocațiile în aprilie 2026. Ce trebuie să știe părinții
Data la care intră alocațiile în aprilie 2026. Ce trebuie să știe părinții
Ce pățesc rusoaicele care nu vor să aibă copii. Noua regulă stârnește controverse
Ce pățesc rusoaicele care nu vor să aibă copii. Noua regulă stârnește controverse
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot ...
Creator Fast Track de la Facebook, noul program de monetizare. Cum funcționează și câți bani pot încasa creatorii de conținut
Vezi toate știrile