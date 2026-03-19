Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă

Demolarea unui gard poate părea, la prima vedere, o lucrare banală, specifică gospodăriilor. În realitate, legislația din domeniul construcțiilor tratează această intervenție ca pe o operațiune de desființare, supusă unor reguli clare și, în anumite cazuri, unor proceduri birocratice obligatorii. Astfel, proprietarii care intenționează să îndepărteze un gard trebuie să fie atenți la cadrul legal pentru a evita sancțiuni sau conflicte.

Potrivit reglementărilor în vigoare, un gard nu este întotdeauna considerat un simplu element decorativ sau de delimitare. În multe situații, mai ales când este realizat din materiale durabile precum betonul, zidăria sau metalul fixat în fundație, acesta este încadrat ca o construcție. În consecință, demolarea lui intră sub incidența acelorași reguli aplicabile altor lucrări de desființare.

Necesitatea unei astfel de intervenții apare frecvent în contexte variate. De exemplu, proprietarii decid să demoleze gardul atunci când inițiază construcția unei locuințe noi, când modifică limitele terenului sau atunci când structura existentă este degradată și prezintă riscuri. Există și cazuri în care desființarea este impusă de autorități, mai ales dacă gardul a fost ridicat fără respectarea prevederilor legale.

Când este obligatorie autorizația de desființare

Un aspect esențial de care trebuie să țină cont orice proprietar este necesitatea obținerii unei autorizații de desființare. Acest document este emis de primărie și permite efectuarea legală a lucrărilor. Obligația apare în special în cazul gardurilor permanente, construite din materiale solide și ancorate în fundație.

Autorizația devine obligatorie și atunci când gardul este amplasat la stradă sau pe aliniamentul stabilit prin documentații urbanistice. În aceste situații, intervenția nu afectează doar proprietatea privată, ci și imaginea urbanistică a zonei, motiv pentru care autoritățile impun reguli mai stricte.

Un alt caz sensibil este cel al gardurilor comune cu vecinii. Dacă gardul este amplasat pe linia de hotar, demolarea nu poate fi făcută unilateral. Este necesar acordul ambilor proprietari, iar lipsa acestuia poate genera litigii. În plus, chiar și cu acordul vecinilor, autorizația poate rămâne obligatorie, în funcție de tipul construcției.

Demolarea inclusă într-un proiect mai amplu, precum construirea unei case sau extinderea unei clădiri, implică de regulă autorizare. În astfel de situații, desființarea poate fi aprobată fie ca parte a autorizației de construire, fie printr-un document separat.

Există, totuși, și excepții. Gardurile provizorii, realizate din materiale ușoare și fără fundație, pot fi demolate fără autorizație, dacă intervenția nu afectează structura terenului sau vecinătățile. Cu toate acestea, specialiștii recomandă solicitarea unui punct de vedere oficial de la primărie pentru a evita interpretările diferite ale legii.

Ce documente sunt necesare și ce riscuri există

În situațiile în care autorizația este obligatorie, proprietarii trebuie să pregătească un dosar care include mai multe documente. Printre acestea se numără cererea pentru emiterea autorizației, certificatul de urbanism, actul de proprietate și documentația tehnică de desființare realizată de un specialist.

Certificatul de urbanism este un document-cheie, deoarece stabilește condițiile în care poate fi realizată demolarea și regimul juridic al terenului. De asemenea, documentația tehnică descrie modul în care vor fi executate lucrările, inclusiv măsurile de siguranță necesare pentru protejarea zonelor învecinate.

Ignorarea acestor proceduri poate avea consecințe serioase. Demolarea fără autorizație, atunci când aceasta este necesară, poate atrage amenzi consistente, conform legislației în vigoare. În plus, pot apărea conflicte cu vecinii, mai ales dacă nu există o delimitare clară a proprietății.

