Vanessa Bryant, soția regretatului star NBA Kobe Bryant, face anunțul definitiv despre o posibilă nouă sarcină

De: Paul Hangerli 06/05/2026 | 00:30
Vanessa Bryant despre viața ei personală, sursa-colaj CANCAN.RO

Vanessa Bryant reacționează ferm la speculațiile din spațiul public despre viața sa personală. La doar câteva zile după ce și-a comemorat fiica, Gianna – care ar fi  împlinit 20 de ani,  filantroapa a transmis un mesaj clar în mediul online, punând capăt zvonurilor privind o posibilă sarcină sau o nouă căsătorie.

Vanessa Bryant continuă să clarifice zvonurile despre viața sa personală, iritată fiind de aceleași întrebări repetate legate de viața ei personală.

Reacție directă la zvonuri

Duminică, 3 mai, filantroapa în vârstă de 43 de ani a redistribuit pe Instagram Stories o fotografie care sugera că urmează să se recăsătorească după moartea soțului ei, Kobe Bryant, și a fiicei lor, Gianna. Tatăl și fiica au murit tragic într-un accident de elicopter în 2020, alături de alte șapte persoane.

Fotografia includea și textul:

„Au trecut șase ani, dacă vrea să se recăsătorească, și ce dacă? ar trebui să rămână singură tot restul vieții??”

Vanessa a scris sub imagine:

„Puteți să vă decideți odată: sunt însărcinată pentru a suta oară sau mă recăsătoresc???”

Mesaj emoționant pentru fiica sa, Gianna

Comentariile Vanessei despre zvonuri au venit la două zile după ceea ce ar fi fost cea de-a 20-a aniversare a Giannăi. Vanessa și Kobe au avut împreună și alte trei fiice: Natalia, 23 de ani, Bianka, 9 ani, și Capri, 6 ani.

„La mulți ani, îngerașul meu dulce, Gianna”, a scris Vanessa într-o postare însoțită de o fotografie, vineri, 1 mai. „Cuvintele nu pot exprima cât de mult te iubesc și cât de mult îmi lipsești, mamacita”, a continuat ea.

„Mami te iubește enorm! #LaMulțiAni #20 💕💕”, a încheiat mesajul. Vanessa a distribuit postarea și pe Instagram Stories, adăugând melodia „Sunflower” de Post Malone.

Comemorarea tragediei din 2020

Pe 26 ianuarie, Vanessa i-a comemorat pe Gianna și Kobe la șase ani de la moartea lor tragică.

Ea a postat pe Instagram Stories o imagine în care legenda baschetului stătea în spatele unei Gianna mai tinere, în timp ce sărbătoreau câștigarea campionatului NBA din 2009 de către Los Angeles Lakers.  Vanessa a adăugat două inimioare în descriere.

Cum merge mai departe după pierdere

Vanessa a vorbit anterior pentru revista PEOPLE despre durerea pierderii soțului și a fiicei sale. Aceasta declara în martie 2021:

„Această durere este de neimaginat, dar trebuie să te ridici și să mergi mai departe. Să stai în pat și să plângi nu va schimba faptul că familia mea nu va mai fi niciodată la fel. Dar dacă mă ridic și merg mai departe, ziua va fi mai bună pentru fetele mele și pentru mine. Asta fac.”

Vanessa a mai adăugat:

„Cred că cel mai bun mod de a descrie este că Kobe și Gigi mă motivează să continui. Mă inspiră să încerc mai mult și să fiu mai bună în fiecare zi. Dragostea lor este necondiționată și mă motivează în atât de multe feluri.”

