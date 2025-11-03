Bucurie mare în familia lui Adrian Minune: a venit pe lume într-o zi specială: ”Dumnezeul l-a trimis”

Bucurie mare în familia lui Adrian Minune! Finul celebrului manelist a devenit tată. Rustem Iova, cunoscut în trecut ca Rustem Petrișor, a anunțat cu mândrie că este tată de băiat. Acesta a postat în mediul online prima imagine cu micuțul și a precizat că a venit pe lume într-o zi extrem de importantă pentru el.

Rustem Iova și fosta soție, Kristiyana, au fost cununați de Adrian Minune și soția lui, Cati. Deși cei doi au divorțat, dar atât Rustem cât și Kristiyana au rămas în relații bune cu nașii, cât și unul cu altul. Chiar fosta soție a fost cea care a făcut anunțul și a spus că finul lui Adrian Minune urmează să devină tătic.

„Ne înțelegem bine, am rămas în relații bune, am fost 14 ani cu el. Nu am cum să fiu dușmancă cu el. Suntem „prieteni-frați” (…) Cu mama lui, cu frații lui, cu foștii mei cumnați, am rămas în relații foarte bune, nu mai zic cu el. El de fiecare dată când fac o mâncare, îl chem la mine, mănâncă, adică nu are cum altfel. Eu, deocamdată, sunt singură, el și-a făcut o relație, îi vine un copil pe drum, foarte curând”, a declarat Kristiyana, în urmă cu doar câteva zile.

Finul lui Adrian Minune a devenit tătic

Ei bine, așa cum fosta lui soție anunța, Rustem Iova a devenit acum tătic. În data de 1 noiembrie, partenera sa a dus pe lume un băiețel perfect sănătos, ce a primit nota zece din partea medicilor. Părinții sunt acum în al nouălea cer și abia așteaptă să își ducă fiul acasă.

Rustem Iova a fost alături de iubita sa în momentul cel mare, iar atunci când și-a ținut fiul în brațe a fost copleșit de emoții. Acesta a distribuit în mediul online și prima fotografie cu micuțul și a aprcizat că acesta a venit pe lume într-un moment special.

Mai exact, fiul său s-a născut chiar de ziua de naștere a tatălui său, care s-a stins din viață.

„Ieri, 1 noiembrie, era ziua tatălui meu de naștere, care, din păcate, nu mai este printre noi. Însă Dumnezeu mi-a trimis pe băiatul meu fix în aceeași zi când era tatăl meu născut”, a scris Rustem Iova, pe Facebook.

Momentul în care Adrian Minune o sărută pasional pe Loredana: ”Nevasta lui ce a zis?”

Fiica lui Adrian Minune, schimbări RADICALE de când e o femeie singură! „Îmi repar corpul” În ce relaţii a rămas artista cu tatăl lui Noa, la 8 luni de la divorţ

Foto: Facebook