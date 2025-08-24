Acasă » Exclusiv » Fiica lui Adrian Minune, schimbări RADICALE de când e o femeie singură! „Îmi repar corpul” În ce relaţii a rămas artista cu tatăl lui Noa, la 8 luni de la divorţ

Fiica lui Adrian Minune, schimbări RADICALE de când e o femeie singură! „Îmi repar corpul” În ce relaţii a rămas artista cu tatăl lui Noa, la 8 luni de la divorţ

De: Bianca DrăganDaiana Chiriac 24/08/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

La doi ani după ce a adus pe lume pe Noa, Adriana Simionescu a decis să facă un pas curajos: o serie de intervenții estetice complexe, menite să-i ofere trupul mult visat. După experiența emoțională a divorțului și după schimbările prin care a trecut corpul ei după naștere, fiica lui Adrian Minune este pregătită pentru o transformare completă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista împreună cu doctorul vedetelor, Auday, au vorbit despre operațiile care o vor face să arate impecabil.

Adriana Simionescu a luat o decizie radicală! Vrea să arate țiplă, dar drumul până la a avea un trup de invidiat nu este deloc ușor. Operațiile prin care va trece sunt destul de complexe, mai exact o lipoaspirație, abdominoplastie, implant mamar și ridicare, toate executate în decursul a 8 ore.

Adriana Simionescu vrea să-și facă mai multe intervenții estetice la dr. Auday
Adriana Simionescu vrea să-și facă mai multe intervenții estetice la dr. Auday

Dacă pe partea estetică planul este deja bine pus la punct, în ceea ce privește partea sentimentală, fiica lui Adrian Minune nu se grăbește să înceapă o nouă relație. Vrea să se axeze pe propria dezvoltare și refacerea după intervenții și lasă pe plan secundar relațiile.

Adriana Simionescu vrea să se transforme radical

Chiar dacă se află la prima intervenție de acest tip, artista este curajoasă și nerăbdătoare să își împlinească visul. Întreaga familie o susține în demersul său și în plus, are și un ajutor de nădejde, bona filipineză care se ocupă de micuța Noa. În ceea ce privește relația cu tatăl fiicei ei, Adriana spune că lucrurile merg pe un făgaș bun, de dragul copilului, însă recunoaște faptul că decizia separării a fost una potrivită.

Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie pe site-urile unităţilor medicale
Noi reguli în spitalele din România. Datele importante care vor apărea din septembrie...
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la...

CANCAN.RO: Mă aflu alături de Adriana Simionescu și domnul Dr. Auday, pe care o să-i invit să ne spună ei de ce ne-am adunat astăzi aici. Ce facem la această clinică acum?

Adriana Simionescu: În primul rând, am venit aici să mai adunăm niște vibe bun, pentru că așa ne simțim de fiecare dată când ajungem la domnul Dr. Auday și să vorbim despre următoarele intervenții pe care o să le facem. O să facem o lipoaspirație și abdominoplastie cu un implant mamar, și cu ridicare.

CANCAN.RO: Deci, din exterior, poate părea că sunt operații destul de multe și de complicate, adică mie așa îmi sună, și pentru cei de acasă poate suna la fel, mai ales dacă nu sunt neapărat familiarizați cu termenii. Așa că o să-l rog pe domnul doctor să ne explice exact ce presupun aceste intervenții.

Dr.Auday: Adriana a fost însărcinată, a dat naștere unui bebeluș frumos și acum corpul ei trebuie să intre în mici schimbări, mici ajustări. O să facem o lipoaspirație și o abdominoplastie, e o intervenție destul de complexă.

CANCAN.RO: Se fac toate aceste intervenții sub aceeași anestezie generală?

Dr. Auday: Da. Este o anestezie generală, întreaga intervenție va dura undeva la 6-7 ore, va sta în spital două zile, ca să aibă timp să se refacă cum trebuie.

CANCAN.RO: Este prima anestezie generală prin care treci?

Adriana Simionescu: Da, chiar e. Și mă pregătesc de vacanță.

Dr. Auday: Da, pregătim corpul pentru vara viitoare.

CANCAN.RO: Este foarte bine să gândim în avans. Spune-mi dacă tu mai ai și alte intervenții pe care ți le-ai făcut? Non-invazive, poate acid hialuronic, botox, ceva de genul ăsta?

Adriana Simionescu: Nu, ultima mea anestezie a fost cea de la naștere. Am un pic de acid în buze și cam atât. Asta e tot.

CANCAN.RO: Cum ai decis să faci aceste schimbări? De ce acum?

Adriana Simionescu: După cum bine știu fetele, prietenele mele de acasă și toate mămicile, după o naștere, corpul nostru suferă niște schimbări. Și în timpul nașterii trecem prin foarte multe schimbări hormonale și corpul suferă. Și atunci e normal să vrei să arăți cum arătai înainte, sau mai bine de atât. Și nu puteam să fac treaba asta în altă parte decât aici, la domnul dr. Auday.

CANCAN.RO: Bine, haterii puteau spune că poți să te duci la sală, să tragi de fiare, putem să ajungem la un astfel de rezultat doar prin sală?

Dr. Auday: Din păcate, nu, doar chirurgical. Este foarte greu după naștere, corpul femeii să revină la forma inițială, indiferent cât efort la sală noi depunem. Sunt mici schimbări, care apar în timpul sarcinii, după sarcină. Atât schimbări hormonale, cât și schimbări fizice și metabolice. Este destul de greu. De aceea apelăm la bisturiu.

CANCAN.RO: Ce-au spus apropiații? Părinții, Carmen, cum se raportează ei la aceste schimbări pe care vrei să le faci?

Adriana Simionescu: Toți sunt fericiți pentru mine, pentru că ei știu cât de mult contează. Eu sunt foarte fashionista, așa, și atunci când nu arăți cum îți dorești, nu poți să te îmbraci exact cum simți, trebuie să maschezi cumva. Dacă ești conștient de tine și îți dai seama că nu arată totul ok pe tine, trebuie să maschezi. Și atunci ei se bucură pentru mine, pentru că în sfârșit o să pot să port toate ținuturile alea de vară pe care le doresc.

CANCAN.RO: Și cele de scenă, mă gândesc că și asta cântărește foarte mult când ești artist. Cine este mai îngrijorat? Mama sau tata? Sau Carmen? Sau Adrian?

Adriana Simionescu: Cred că toți sunt îngrijorați. Sincer, a fost mama cu noi la o consultație și i-a pus foarte multe întrebări domnului doctor.

CANCAN.RO: Spune-mi ce mai urmează în afară de aceste intervenții. Vrei să mai faci și altceva după ce te refaci? Mai e ceva în plan? Ai vrea să mai schimbi ceva?

Adriana Simionescu: Nu știu, ne mai gândim.

Dr. Auday: O luăm ușor, treptat. Dar ceea ce pot să vă spun sigur este că vara viitoare, Adriana va străluci.

CANCAN.RO: Spuneți-mi un pic de abdominoplastie. După ce facem această procedură, putem să rămânem însărcinate? După cât timp?

Dr.Auday: Eu recomand un an de zile, datorită multiplelor intervenții și anesteziei destul de lungi la care se va supune pacienta. Deci, un an de zile, eu zic că nu este o problemă. După aia, se poate gândi la un nou bebeluș.

Adriana Simionescu: „Există o relație frumoasă și de respect între mine și tatăl fiicei mele”

CANCAN.RO: Cum i-ai explicat fetiței tale? Dacă treci printr-o operatie, probabil nu o să poți să o mai iei în brațe și să te joci cu ea, așa cum făceai înainte.

Adriana Simionescu: Ea are doi ani, deci nu prea am ce să explic pentru că nu mă va înțelege, având în vedere că noi ne iubim foarte mult, avem o relație foarte apropiată și se lipită de mine. Și atunci, mulțumesc cerului că o am pe bona noastră filipineză.

CANCAN.RO: Tu ai trecut de asemenea prin niște schimbări în viața ta personală, și acum mă refer la separarea de tatăl fetiței tale. Cum s-a simțit ea după ce s-a produs această schimbare?

Adriana Simionescu: Noa este un copil fericit. Și noi încercăm să echilibrăm balanța asta cu prezența noastră, el se vede cu fata, există o relație frumoasă și de respect între noi. Iar copilul este un copil sănătos și încercăm să menținem, din toate puterile noastre, chestia asta și psihic, și fizic, și cum putem noi mai bine.

CANCAN.RO: Cum ai fost tu, din punct de vedere psihic, după această schimbare din viața ta?

Adriana Simionescu: Foarte, foarte bine, pentru că eu sunt un om care, dacă decid, s-a cam terminat situația.

Fiica lui Adrian Minune a rămas în relații bune cu tatăl fiicei sale. sursă - social media
Fiica lui Adrian Minune a rămas în relații bune cu tatăl fiicei sale. sursă – social media

CANCAN.RO: Ești pregătită pentru o nouă relație sau este mult prea devreme să pun această întrebare?

Adriana Simionescu: Nu, deocamdată am treaba, am proiecte, îmi repar corpul, încerc să îmi îmbunătățesc gândirea și să evoluez și apoi ne mai gândim la relații.

CANCAN.RO: Spune-mi de Asia Express, ești nerăbdătoare să o vezi acolo pe Carmen, știu că o să înceapă curând.

Adriana Simionescu: Sincer, da. Și e perfect pentru că eu o să fiu în pat, după operație. Am tot timpul să stau și să mă uit.

CANCAN.RO: Fără să dai vreun spoiler, spune-mi, după ce s-a întors, ai simțit-o schimbată după această experiență?

Adriana Simionescu: Da, e mult mai “humble”, să zic așa.

CANCAN.RO: Te-ai duce și tu la o astfel de emisiune? Și dacă da, cu cine ți-ar plăcea să te duci?

Adriana Simionescu: M-aș duce cu Adi, cu fratele meu.

CITEȘTE ȘI: Liniştea dinaintea furtunii. Adriana Minune şi soţul, ca doi porumbei, înainte de scandalul divorţului

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă, dar a rămas cu buza umflată! Oana Monea l-a expediat acasă, la soţie!
Exclusiv
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă,…
Ana Morodan nu ține cont de reguli și nici de vreme! “Contesa Digitală”, cu pufoaica pe ea la 35 de grade
Exclusiv
Ana Morodan nu ține cont de reguli și nici de vreme! “Contesa Digitală”, cu pufoaica pe ea la…
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși...
Curse ilegale de cai în județul Olt. Poliția a intervenit cu luptători ai trupelor speciale. Ce sancțiuni au fost aplicate
Adevarul
Curse ilegale de cai în județul Olt. Poliția a intervenit cu luptători ai...
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană...
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la...
Parteneri
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de la plajă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Borcea are cu ce se mândri! Valentina Pelinel s-a lăsat fotografiată AȘA: imagini incendiare de...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Click.ro
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de...
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Digi 24
China, pregătită să trimită trupe în Ucraina. Cu o singură condiție (WaS)
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea evoluției
Digi24
Primii pași ai umanității: adevărul ascuns despre strămoșii noștri. O echipă de cercetători rescrie povestea...
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Promotor.ro
2025: Anularea filtrului de particule diesel (DPF) este ilegală în România?
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă într-o mașină în care se afla o mireasă
kanald.ro
Nuntă de coșmar în Râmnicu Vâlcea! Un bărbat a tras mai multe focuri de armă...
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul mamei victimei atunci când a avut loc incidentul
StirileKanalD
El este bărbatul înjunghiat mortal de propria soție. Cei doi soți se pregăteau pentru parastasul...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce a mâncat chipsuri! Ce a apucat să-i spună acestuia înainte să se stingă: „Nu vreau să mor...” ULTIMELE ei cuvinte
WOWBiz.ro
Ea e fetița de 12 ani care a MURIT subit, în brațele tatălui, după ce...
Hoţi profesionişti, prinşi din întâmplare de poliţişti. Jefuiau aparate self-pay şi fugeau cu maşini furate
observatornews.ro
Hoţi profesionişti, prinşi din întâmplare de poliţişti. Jefuiau aparate self-pay şi fugeau cu maşini furate
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în România. Cât costă
go4it.ro
Pixel Watch 4, cu design actualizat, funcții noi și mai mult AI, este disponibil în...
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Descopera.ro
De ce s-a hotărât Hitler să atace Uniunea Sovietică
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
Șase zodii vor avea noroc cu carul în următoarele 90 de zile. Renasc din propria cenușă, tot ce ating se transformă în aur
Fanatik.ro
Șase zodii vor avea noroc cu carul în următoarele 90 de zile. Renasc din propria...
Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri la clasa business. Un pasager a rămas șocat de gestul făcut
Fanatik.ro
Cum a încercat o familie să păcălească o însoțitoare de zbor ca să primească locuri...
S-a pus doliu peste Moscova, Kremlinul e în lacrimi. Rusia nu va mai fi la fel fără el: A găsit puterea să lupte!
Capital.ro
S-a pus doliu peste Moscova, Kremlinul e în lacrimi. Rusia nu va mai fi la...
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
Romania TV
Anunţul făcut de familia Măruţă după scandalul de hărţuire
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Go4Games
În absența unui nou PlayStation portabil, Xbox își încearcă norocul cu o nouă consolă
Reguli noi la bancomat. Cum se scot acum banii numerar la ATM. Românii trebuie să accepte schimbarea
Capital.ro
Reguli noi la bancomat. Cum se scot acum banii numerar la ATM. Românii trebuie să...
Taina muntelui cu porți spre alte lumi. Comoara fermecată a României
evz.ro
Taina muntelui cu porți spre alte lumi. Comoara fermecată a României
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei Pământului. Cum arată cel mai sumbru scenariu
Gandul.ro
Ce arată un nou studiu legat de modificările care ar putea apărea la nivelul atmosferei...
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
as.ro
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe...
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
A1
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce...
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
radioimpuls.ro
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de...
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce l-a înfuriat pe golgeterul SuperLigii. Exclusiv
Fanatik.ro
Scandal uriaș la CFR Cluj! Louis Munteanu nu a vrut să joace la Galați! Ce...
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar. Ce au putut să pățească doi tineri
Fanatik.ro
I-au cerut ajutorul lui ChatGPT pentru a-și organiza vacanța, dar totul s-a transformat într-un coșmar....
Știrile zilei, 19 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 19 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita ...
Marius Avram a cedat complet după filmările de la Insula Iubirii: a venit în România pentru ispita supremă, dar a rămas cu buza umflată! Oana Monea l-a expediat acasă, la soţie!
Ana Morodan nu ține cont de reguli și nici de vreme! “Contesa Digitală”, cu pufoaica pe ea la ...
Ana Morodan nu ține cont de reguli și nici de vreme! “Contesa Digitală”, cu pufoaica pe ea la 35 de grade
Războiul din online se mută în cuşca RXF! După ce i-a “furat” iubita vrea să-l distrugă în ...
Războiul din online se mută în cuşca RXF! După ce i-a “furat” iubita vrea să-l distrugă în ring! 50.000 de € în joc şi inima blondinei!
Filmul de pe Netflix care a rupt topurile! Povestea intrigantă a ajuns pe locul 1, la doar o zi după ...
Filmul de pe Netflix care a rupt topurile! Povestea intrigantă a ajuns pe locul 1, la doar o zi după lansare
Un cuplu a plecat în vacanță și când s-a întors a avut parte de șocul vieții. Ce a putut să ...
Un cuplu a plecat în vacanță și când s-a întors a avut parte de șocul vieții. Ce a putut să le facă vecinul
Nu e o glumă! Această tânără a orbit după ce a băut un cocktail în Bali: ce conținea băutura, ...
Nu e o glumă! Această tânără a orbit după ce a băut un cocktail în Bali: ce conținea băutura, de fapt
Vezi toate știrile
×