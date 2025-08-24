Fiica lui Adrian Minune, schimbări RADICALE de când e o femeie singură! „Îmi repar corpul” În ce relaţii a rămas artista cu tatăl lui Noa, la 8 luni de la divorţ

La doi ani după ce a adus pe lume pe Noa, Adriana Simionescu a decis să facă un pas curajos: o serie de intervenții estetice complexe, menite să-i ofere trupul mult visat. După experiența emoțională a divorțului și după schimbările prin care a trecut corpul ei după naștere, fiica lui Adrian Minune este pregătită pentru o transformare completă. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, artista împreună cu doctorul vedetelor, Auday, au vorbit despre operațiile care o vor face să arate impecabil.

Adriana Simionescu a luat o decizie radicală! Vrea să arate țiplă, dar drumul până la a avea un trup de invidiat nu este deloc ușor. Operațiile prin care va trece sunt destul de complexe, mai exact o lipoaspirație, abdominoplastie, implant mamar și ridicare, toate executate în decursul a 8 ore.

Dacă pe partea estetică planul este deja bine pus la punct, în ceea ce privește partea sentimentală, fiica lui Adrian Minune nu se grăbește să înceapă o nouă relație. Vrea să se axeze pe propria dezvoltare și refacerea după intervenții și lasă pe plan secundar relațiile.

Adriana Simionescu vrea să se transforme radical

Chiar dacă se află la prima intervenție de acest tip, artista este curajoasă și nerăbdătoare să își împlinească visul. Întreaga familie o susține în demersul său și în plus, are și un ajutor de nădejde, bona filipineză care se ocupă de micuța Noa. În ceea ce privește relația cu tatăl fiicei ei, Adriana spune că lucrurile merg pe un făgaș bun, de dragul copilului, însă recunoaște faptul că decizia separării a fost una potrivită.

CANCAN.RO: Mă aflu alături de Adriana Simionescu și domnul Dr. Auday, pe care o să-i invit să ne spună ei de ce ne-am adunat astăzi aici. Ce facem la această clinică acum?

Adriana Simionescu: În primul rând, am venit aici să mai adunăm niște vibe bun, pentru că așa ne simțim de fiecare dată când ajungem la domnul Dr. Auday și să vorbim despre următoarele intervenții pe care o să le facem. O să facem o lipoaspirație și abdominoplastie cu un implant mamar, și cu ridicare.

CANCAN.RO: Deci, din exterior, poate părea că sunt operații destul de multe și de complicate, adică mie așa îmi sună, și pentru cei de acasă poate suna la fel, mai ales dacă nu sunt neapărat familiarizați cu termenii. Așa că o să-l rog pe domnul doctor să ne explice exact ce presupun aceste intervenții.

Dr.Auday: Adriana a fost însărcinată, a dat naștere unui bebeluș frumos și acum corpul ei trebuie să intre în mici schimbări, mici ajustări. O să facem o lipoaspirație și o abdominoplastie, e o intervenție destul de complexă.

CANCAN.RO: Se fac toate aceste intervenții sub aceeași anestezie generală?

Dr. Auday: Da. Este o anestezie generală, întreaga intervenție va dura undeva la 6-7 ore, va sta în spital două zile, ca să aibă timp să se refacă cum trebuie.

CANCAN.RO: Este prima anestezie generală prin care treci?

Adriana Simionescu: Da, chiar e. Și mă pregătesc de vacanță.

Dr. Auday: Da, pregătim corpul pentru vara viitoare.

CANCAN.RO: Este foarte bine să gândim în avans. Spune-mi dacă tu mai ai și alte intervenții pe care ți le-ai făcut? Non-invazive, poate acid hialuronic, botox, ceva de genul ăsta?

Adriana Simionescu: Nu, ultima mea anestezie a fost cea de la naștere. Am un pic de acid în buze și cam atât. Asta e tot.

CANCAN.RO: Cum ai decis să faci aceste schimbări? De ce acum?

Adriana Simionescu: După cum bine știu fetele, prietenele mele de acasă și toate mămicile, după o naștere, corpul nostru suferă niște schimbări. Și în timpul nașterii trecem prin foarte multe schimbări hormonale și corpul suferă. Și atunci e normal să vrei să arăți cum arătai înainte, sau mai bine de atât. Și nu puteam să fac treaba asta în altă parte decât aici, la domnul dr. Auday.

CANCAN.RO: Bine, haterii puteau spune că poți să te duci la sală, să tragi de fiare, putem să ajungem la un astfel de rezultat doar prin sală?

Dr. Auday: Din păcate, nu, doar chirurgical. Este foarte greu după naștere, corpul femeii să revină la forma inițială, indiferent cât efort la sală noi depunem. Sunt mici schimbări, care apar în timpul sarcinii, după sarcină. Atât schimbări hormonale, cât și schimbări fizice și metabolice. Este destul de greu. De aceea apelăm la bisturiu.

CANCAN.RO: Ce-au spus apropiații? Părinții, Carmen, cum se raportează ei la aceste schimbări pe care vrei să le faci?

Adriana Simionescu: Toți sunt fericiți pentru mine, pentru că ei știu cât de mult contează. Eu sunt foarte fashionista, așa, și atunci când nu arăți cum îți dorești, nu poți să te îmbraci exact cum simți, trebuie să maschezi cumva. Dacă ești conștient de tine și îți dai seama că nu arată totul ok pe tine, trebuie să maschezi. Și atunci ei se bucură pentru mine, pentru că în sfârșit o să pot să port toate ținuturile alea de vară pe care le doresc.

CANCAN.RO: Și cele de scenă, mă gândesc că și asta cântărește foarte mult când ești artist. Cine este mai îngrijorat? Mama sau tata? Sau Carmen? Sau Adrian?

Adriana Simionescu: Cred că toți sunt îngrijorați. Sincer, a fost mama cu noi la o consultație și i-a pus foarte multe întrebări domnului doctor.

CANCAN.RO: Spune-mi ce mai urmează în afară de aceste intervenții. Vrei să mai faci și altceva după ce te refaci? Mai e ceva în plan? Ai vrea să mai schimbi ceva?

Adriana Simionescu: Nu știu, ne mai gândim.

Dr. Auday: O luăm ușor, treptat. Dar ceea ce pot să vă spun sigur este că vara viitoare, Adriana va străluci.

CANCAN.RO: Spuneți-mi un pic de abdominoplastie. După ce facem această procedură, putem să rămânem însărcinate? După cât timp?

Dr.Auday: Eu recomand un an de zile, datorită multiplelor intervenții și anesteziei destul de lungi la care se va supune pacienta. Deci, un an de zile, eu zic că nu este o problemă. După aia, se poate gândi la un nou bebeluș.

Adriana Simionescu: „Există o relație frumoasă și de respect între mine și tatăl fiicei mele”

CANCAN.RO: Cum i-ai explicat fetiței tale? Dacă treci printr-o operatie, probabil nu o să poți să o mai iei în brațe și să te joci cu ea, așa cum făceai înainte.

Adriana Simionescu: Ea are doi ani, deci nu prea am ce să explic pentru că nu mă va înțelege, având în vedere că noi ne iubim foarte mult, avem o relație foarte apropiată și se lipită de mine. Și atunci, mulțumesc cerului că o am pe bona noastră filipineză.

CANCAN.RO: Tu ai trecut de asemenea prin niște schimbări în viața ta personală, și acum mă refer la separarea de tatăl fetiței tale. Cum s-a simțit ea după ce s-a produs această schimbare?

Adriana Simionescu: Noa este un copil fericit. Și noi încercăm să echilibrăm balanța asta cu prezența noastră, el se vede cu fata, există o relație frumoasă și de respect între noi. Iar copilul este un copil sănătos și încercăm să menținem, din toate puterile noastre, chestia asta și psihic, și fizic, și cum putem noi mai bine.

CANCAN.RO: Cum ai fost tu, din punct de vedere psihic, după această schimbare din viața ta?

Adriana Simionescu: Foarte, foarte bine, pentru că eu sunt un om care, dacă decid, s-a cam terminat situația.

CANCAN.RO: Ești pregătită pentru o nouă relație sau este mult prea devreme să pun această întrebare?

Adriana Simionescu: Nu, deocamdată am treaba, am proiecte, îmi repar corpul, încerc să îmi îmbunătățesc gândirea și să evoluez și apoi ne mai gândim la relații.

CANCAN.RO: Spune-mi de Asia Express, ești nerăbdătoare să o vezi acolo pe Carmen, știu că o să înceapă curând.

Adriana Simionescu: Sincer, da. Și e perfect pentru că eu o să fiu în pat, după operație. Am tot timpul să stau și să mă uit.

CANCAN.RO: Fără să dai vreun spoiler, spune-mi, după ce s-a întors, ai simțit-o schimbată după această experiență?

Adriana Simionescu: Da, e mult mai “humble”, să zic așa.

CANCAN.RO: Te-ai duce și tu la o astfel de emisiune? Și dacă da, cu cine ți-ar plăcea să te duci?

Adriana Simionescu: M-aș duce cu Adi, cu fratele meu.

