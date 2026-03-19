BANC | Adevărul despre întrunirile de 15, 20 și 30 de ani după terminarea liceului

Întrunirile de 15, 20, 30 de ani după terminarea liceului sunt o mare vrăjeală. Nimănui nu-i e dor de nimeni. Doar vor să vadă cine s- a îngrăşat mai mult.
Bulă la școală
La școală, profesoara îi întreabă pe elevi ce vor să se facă atunci când vor fi mari.
– Ionel: „Eu vreau să fiu doctor!”
– Maria: „Eu vreau să fiu profesoară!”
Ajunge și la Bulă:
– Bulă, tu ce vrei să te faci?
– Eu vreau să mă fac miliardar!
Profesoara, ușor ironică:
– Și cum ai de gând să faci asta?
Bulă:
– Simplu! Mă duc într-un club, găsesc o fată bogată, mă căsătoresc cu ea și gata!
Profesoara, iritată:
– Asta nu e o meserie serioasă! Maria, tu ce ai face dacă ai avea un milion de euro?
Maria:
– I-aș da jumătate unui băiat sărac, să-l ajut.
Bulă sare imediat:
– Gata, doamna profesoară, m-am răzgândit! Vreau să fiu băiatul sărac!
Bulă la armată
Bulă ajunge în armată. În prima zi, sergentul îi aliniază pe toți:
– Soldați! La mine disciplina e sfântă! Dacă spun „noapte”, e noapte! Dacă spun „zi”, e zi! Ați înțeles?!
Toți:
– Să trăiți!
Bulă ridică mâna:
– Să trăiți, am o întrebare!
Sergentul, nervos:
– Ce vrei, mă?!
– Dacă spuneți „noapte” și eu dorm, iar dumneavoastră spuneți „zi”, trebuie să mă trezesc sau pot să termin noaptea?
Sergentul îl fixează:
– Cum te numești, soldat?!
– Bulă, să trăiți!
– Bulă, tu ori o să ajungi general… ori o să stai aici până la pensie!
