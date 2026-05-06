De: Andreea Stăncescu 06/05/2026 | 07:10
BANC | Cine i-a învinețit ochiul lui Bulă?
Bancurile cu Bulă mereu vor avea un rol aparte în viața noastră. Personajul din folclorul românesc ne amuză tot timpul cu situațiile hilare în care ajunge. Glumele de mai jos îți vor face ziua mai bună și te vor binedispune imediat.

– Bulă, cine ți-a învineţit ochiul?
– O ştii pe femeia aia drăguță care a zis că e văduvă?
– Da…
– Ei bine… nu e.

Bancurile cu Bulă te vor face să râzi

Merge Bulă la un magazin alimentar și întreabă:
-Bună ziua, fiți amabilă, aveți pâine?
-Da, avem, de care doriți?
-Păi aveți de mai multe feluri?
-Da, de azi, de ieri și de alaltăieri.
-Bineînțeles că doresc una de azi!
-Reveniți, vă rog, peste două zile!

După petrecerea de Revelion, prietena lui Bulă îi dă un telefon și-l întreabă:
– Cum ți-ai petrecut Revelionul, Bulișor? Cum ai fost îmbrăcat?
– Aaa… bine. Am fost îmbrăcat în blugi de Revelion.
– Deci ai facut Revelionul în blugi!
– Da, am făcut în blugi de Revelion!

Bulă și Ștrulă sunt colegi de serviciu.
Se întâlnesc la o țigară, afară:
– Ai plecat undeva în concediu?
– Da, am fost în concediu la 5.223 km de Tenerife.
– Wow, unde mai exact?
– Acasă, la Iași!

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.
Doctorul îl întreabă:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
Doctorul:
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
Bulă:
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
Doctorul:
– Dulciuri mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
Doctorul:
– Sărat mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
Doctorul:
– Grăsimi mănânci?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
Doctorul:
– Prăjit mănânci?
Bulă:– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
Doctorul:
– Aha… Dar de băut, bei?
Bulă:
– A, da! De băut, beau!

