BANCUL ZILEI | Americanul și vacanța în România

De: Denisa Crăciun 05/05/2026 | 15:24
Este marți, iar cel mai bun mod de a petrece ziua este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să râzi întreaga zi.

Un american își face vacanța în România. Merge el ce merge și ajunge la o stână din Ardeal, unde e foarte impresionat de un câine.

-Bade, cât ceri pe câinele ăsta? Aș vrea să-l cumpăr.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 500 de dolari.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 1.000.

-Nu e de vânzare.

-Îți dau 2.000 de dolari pentru el.

-Nu e de vânzare și pace.

Americanul se vede nevoit să renunțe și să își vadă de drum. În aceeași zi, un român de la oraș trece pe la stână și îi place câinele.

-Bade, e de vânzare câinele? Cât îți dau pe el?

-50 de lei, spune ciobanul.

Cel de la oraș îi dă banii și pleacă cu câinele. După ce pleacă, un băiat de la stână îl întreabă pe cioban:

-Păi bine, nene, americanul ți-a oferit 2.000 de dolari și matale ai vândut câinele pe 50 de lei?

-Apăi mă, tu mă crezi pe mine prost? De la oraș se întoarce până diseară. Dar, din America?

Alte glume haioase

Bulă și Bubulina

Bulă: – leri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
– Şi cum a fost?
– Nimic deosebit… m-a tinut în fata ușii o oră, iar când am intrat înăuntru, mi-a făcut programare peste o lună!
– Și tu ce ai facut?
– M-am dus peste drum la particular şi am plătit!

Bulă la școală

Bulă întârzie jumătate de ora la școală…
Învățătoarea: Bulă, de ce ai întarziat atât… ?
Bulă: Am ajutat o bătrânică să coboare din troleu.
Învățătoarea: dar jumătate de oră!!?
Bulă: Dacă nu voia să coboare…

Ședința cu părinții

Bunica lui Bulă se duce la ședința cu părinții.
Diriginta îi spune:
– Mamaie, nepotul tău este corigent la trei materii, are numai note de 3 și 4.
– Vai de mine! Dar note de 10 nu are chiar deloc?
– Are 10 doar la purtare, fiindcă totuși Bulă este cel mai ascultător și cuminte elev din clasă.
– Păi, doamnă dirigintă, știu care este problema. Din ce a învățat de la mine, are 10, din ce îl învățați voi… e corigent!

