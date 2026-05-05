Cristina Demetrescu dezvăluie cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate în luna mai 2026

Astrologia readuce în prim-plan o perioadă intensă pentru începutul lunii mai 2026, marcată de influențe astrale puternice care pot afecta starea generală a multor nativi. Intervalul 4–10 mai se conturează ca unul dinamic și imprevizibil, cu accent pe transformări interioare, tensiuni emoționale și posibile dezechilibre, inclusiv în planul sănătății.

Contextul astrologic este dominat de efectele Lunii pline din zodia Scorpionului, produsă la începutul lunii, dar ale cărei reverberații se extind pe o durată mai lungă. Această configurație aduce în prim-plan trăiri intense, reacții emoționale amplificate și o tendință spre introspecție profundă. Nu este vorba despre schimbări subtile, ci despre procese resimțite acut, fie la nivel interior, fie prin evenimente exterioare care obligă la adaptare rapidă.

Cristina Demetrescu dezvăluie cele 2 zodii care vor avea mari probleme de sănătate

Potrivit Cristinei Demetrescu, anumite zodii sunt mai vulnerabile decât altele, în special din perspectiva sănătății și a echilibrului personal. Racul se află printre semnele cel mai puternic influențate de aceste energii. Pentru acești nativi, perioada aduce o sensibilitate crescută atât fizic, cât și emoțional. Oscilațiile de dispoziție pot deveni evidente, iar stresul acumulat poate avea efecte directe asupra organismului. Este un moment în care ignorarea semnalelor corpului poate duce la complicații, motiv pentru care se recomandă o atenție sporită la stilul de viață, odihnă și gestionarea emoțiilor.

Pe de altă parte, Scorpionul resimte cel mai intens efectele Lunii pline, fiind direct vizat de această configurație astrală. Transformările sunt inevitabile și pot apărea sub diverse forme, de la dorința de a schimba anumite aspecte ale vieții până la confruntarea cu situații care necesită clarificări urgente. În plan fizic, pot apărea dezechilibre care necesită atenție, în special în zone sensibile ale organismului. Problemele de sănătate pot fi accentuate de stres sau de tendința de a controla excesiv situațiile.

În plus, această perioadă vine cu o nevoie accentuată de sinceritate și claritate, însă modul în care sunt exprimate aceste trăiri poate genera tensiuni în relațiile cu ceilalți. Reacțiile impulsive sau abordările prea directe pot complica interacțiunile, amplificând starea de disconfort general.

