Doliu în lumea artistică! A murit Liliana Cornilă Licor

Lumea artistică din Constanța este în doliu! Astăzi, 5 mai, s-a stins din viață Liliana Cornilă Licor. Artista era cunoscută în domenii precum muzică, modă și arte vizuale. Anunțul trist al decesului a fost făcut de Florentin Sîrbu, directorul Muzeul de Artă Populară Constanța.

Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică. De-a lungul carierei sale, aceasta a format generații de artiști și a contribuit la dezvoltarea scenei culturale locale, lăsând în urmă o moștenire importantă.

Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere. De-a lungul timpului, aceasta a fost profesor de canto, design vestimentar, coregrafie și make-up, dar și cadru didactic în cadrul Universității Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte.

De asemenea, artista a fost membru al Filialei Constanța 1 a Uniunii Artiștilor Plastici din România și fondatoarea Casei de Modă Licor. De-a lungul carierei, Liliana Cornilă Licor a format generații de artiști.

„Cu profundă tristețe vă anunț trecerea în neființă a colegei noastre, Liliana Cornilă, membru Filială Constanța 1 a UAPR. Liliana a fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om cald, dedicat și mereu prezent pentru cei din jur. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletele noastre și în comunitatea filialei. Suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe în aceste momente grele. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis Florentin Sîrbu, în mediul online.

Liliana Cornilă Licor lasă în urmă o moștenire bogată. În perioada 1977–1984, aceasta a făcut parte din celebrul cor „Vox Maris”, condus de Boris Cobasnian. Iar între anii 1984–1992, ea a făcut parte din formația „Medusa”, una dintre cele mai apreciate formații de muzică pop-rock constănțene din anii ’80.

