Acasă » Știri » Doliu în lumea artistică! A murit Liliana Cornilă Licor

Doliu în lumea artistică! A murit Liliana Cornilă Licor

De: Alina Drăgan 05/05/2026 | 16:38
Doliu în lumea artistică! A murit Liliana Cornilă Licor
Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață /Foto: Social media

Lumea artistică din Constanța este în doliu! Astăzi, 5 mai, s-a stins din viață Liliana Cornilă Licor. Artista era cunoscută în domenii precum muzică, modă și arte vizuale. Anunțul trist al decesului a fost făcut de Florentin Sîrbu, directorul Muzeul de Artă Populară Constanța.

Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață la vârsta de 64 de ani. Pentru moment, cauza decesului nu a fost făcută publică. De-a lungul carierei sale, aceasta a format generații de artiști și a contribuit la dezvoltarea scenei culturale locale, lăsând în urmă o moștenire importantă.

Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață

Liliana Cornilă Licor s-a stins din viață și a lăsat în urma ei multă durere. De-a lungul timpului, aceasta a fost profesor de canto, design vestimentar, coregrafie și make-up, dar și cadru didactic în cadrul Universității Ovidius din Constanța, la Facultatea de Arte.

De asemenea, artista a fost membru al Filialei Constanța 1 a Uniunii Artiștilor Plastici din România și fondatoarea Casei de Modă Licor. De-a lungul carierei, Liliana Cornilă Licor a format generații de artiști.

Vestea decesului a fost făcută publică de către Florentin Sîrbu, directorul Muzeului de Artă Populară Constanța. Momentan, nu se cunosc detalii despre cauza decesului.

„Cu profundă tristețe vă anunț trecerea în neființă a colegei noastre, Liliana Cornilă, membru Filială Constanța 1 a UAPR.

Liliana a fost nu doar o colegă deosebită, ci și un om cald, dedicat și mereu prezent pentru cei din jur. Plecarea ei lasă un gol imens în sufletele noastre și în comunitatea filialei.

Suntem alături de familia îndurerată și le transmitem sincere condoleanțe în aceste momente grele. Dumnezeu să o odihnească în pace”, a transmis Florentin Sîrbu, în mediul online.

Liliana Cornilă Licor lasă în urmă o moștenire bogată. În perioada 1977–1984, aceasta a făcut parte din celebrul cor „Vox Maris”, condus de Boris Cobasnian. Iar între anii 1984–1992, ea a făcut parte din formația „Medusa”, una dintre cele mai apreciate formații de muzică pop-rock constănțene din anii ’80.

 

CITEȘTE ȘI:

Fostul solist al formaţiei Santana, Alex Ligertwood, a murit. Soția lui a detaliat ce s-a întâmplat

Doliu în lumea sportului american. Cel mai longeviv comentator radio al unei echipe de baseball a decedat la 87 de ani.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Știri
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește…
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Știri
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mediafax
Ce scrie presa internațională despre demiterea Guvernului Bolojan
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele francez, acompaniat la tobe de premierul Armeniei
Adevarul
Macron a cântat live în timpul unei cine de stat la Erevan. Președintele...
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Mediafax
Cinci proiecte majore noi de infrastructură rutieră, preluate de CNIR
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit bani de la Administrația Locală Oradea
Gandul.ro
Mihai Morar, delir după moțiune: „Mai bine bolojenist decât pesedist” / Radio Zu a primit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește ...
Cu ce preț vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Brașov. Are o suprafață totală care depășește 91 de metri pătrați
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene ...
Sam Smith naște controverse din nou la Met Gala 2026. Ținuta artistului a ridicat din nou sprâncene în mediul online
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
Motivul real pentru care Connect-R e singur de 8 ani, după divorțul de Misha: ”Îmi asum asta!”
BANC | De ce se numără oile noaptea
BANC | De ce se numără oile noaptea
Vezi toate știrile