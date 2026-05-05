Cine este Micky, soția lui What’s Up de la Asia Express. Cu ce se ocupă și cum s-au cunoscut

După divorțul surprinzător de Simina din 2019 și o relație eșuată, artistul What’s Up a cunoscut-o pe Micky, o tânără de 24 de ani care i-a furat inima la prima vedere. Cei doi formează una dintre cele nouă echipe care vor concura anul acesta la Asia Express – „Drumul Mătăsii”. Află, în rândurile următoare, cu ce se ocupă Micky și cum l-a cunoscut pe cântăreț.

Ediția din acest an a emisiunii Asia Express se anunță a fi cea mai solicitantă. „Drumul Mătăsii” îi va purta pe concurenți pe un traseu spectaculos prin China și Uzbekistan. Producția va fi difuzată în toamna anului 2026.

Cine este Micky de la Asia Express

Una dintre cele nouă echipe care concurează pentru premiul cel mare este formată din artistul What’s Up și soția lui, Micky. Cei doi sunt un cuplu de 5 ani și diferența de vârstă de 11 ani dintre ei nu reprezintă o problemă. Cântărețul în vârstă de 35 de ani a întâlnit-o pe Micky, în vârstă de 24 de ani, în 2021. Atunci, ea avea 21 de ani.

Acesta spune că tânăra, care este o cântăreață la început de drum, i-a redat dorința de a trăi și cheful de muncă, după ce a trecut printr-o perioadă umbrită de un divorț neașteptat și despărțirea de Alice, în 2021.

„Pe 23 septembrie 2021 a apărut în viața mea, a apărut soția mea care mi-a dat viața peste cap și m-a făcut să îmi doresc ziua de mâine mai mult decât îmi doream înainte. Ea este bucuria mea, pentru ea fac tot ce fac”, a spus artistul despre jumătatea lui.

Cum s-au cunoscut cei doi

După divorțul de Simina și înainte să se căsătorească cu Micky, What’s Up a avut o relație cu Alice. Cei doi s-au despărțit în 2021 și artistul nu mai spera să iubească din nou.

„Noi ne-am cunoscut într-o zi în care eu mă întorceam în țară. Eram puțin plecat pe afară, căutând sănătatea mentală și fizică. Eram în plină pandemie și, când m-am întors în țară, am văzut Lipscaniul plin de oameni și am zis să trec și eu să văd ce se întâmplă. Nu mai văzusem oameni de un an jumătate. M-am dus acolo și am văzut-o pe soția mea, care ieșise cu o prietenă, care prietenă trebuia să se vadă cu un prieten de-al meu”, a declarat What’s Up, în urmă cu aproximativ 2 ani.

What’s Up s-a îndrăgostit la prima vedere

Cântărețul susține că s-a blocat când a văzut-o pentru prima dată pe actuala lui soție. Acesta a plăcut-o imediat pe Micky, iar chimia a fost extrem de puternică între cei doi.

„Când ne-am cunoscut, am întins mâna și m-am blocat. Am zis „Doamne, ce fată frumoasă, prea tânără pentru mine’. Eu am 35 și ea 24, 11 ani între noi”, a spus What’s Up, potrivit VIVA! „Da, normal, îl cunoșteam, da, dar s-a oprit timpul în loc”, a declarat Micky despre momentul în care s-au cunoscut. „Total! (n.r. a fost dragoste la prima vedere)”, a continuat artistul.

Logodna, organizată în secret

După primul an de relație, What’s Up a făcut pasul cel mare și a organizat în mare secret momentul în care i-a pus lui Micky marea întrebare. Ea a spus „da” și cei doi s-au logodit în 2022. După ce a fost fotografiat de paparazzi, acesta a recunoscut public că iubește.

„În acești doi ani, am ținut relația ascunsă de ochii publicului pentru că mi-am dorit să văd cum e între noi înainte să mă prezint, „uitați: am o relație, lucrez la viață!” Și după doi ani au început paparazzii să apară din stânga, din dreapta și am fost nevoit să anunț într-o zi că da, este oficială relația. Și așa am considerat eu să o anunț, printr-o glumă frumoasă: „eu am o fetiță, tare frumușică! Te pup, Adrian Minune!” Am postat pe Instagram piesa asta și lumea a crezut că pur și simplu chiar am fetiță. Dar fetița mea este fată, are 23 de ani, urmează să lanseze primul album și, probabil, să-mi facă și prima fetiță sau băiat, cum vrea Dumnezeu, noi lucrăm”, a declarat What’s Up în urmă cu câțiva ani.

Probleme pentru What’s Up la nunta cu Micky

Un an mai târziu, tot el a fost cel care a anunțat că s-a căsătorit în mare secret. După o relație de 2 ani, concurenții de la Asia Express au decis să facă marele pas în 2023. Evenimentul a fost plănuit cu 18 luni înainte, dar într-un mod total atipic. Invitații au aflat doar cu o zi înainte că What’s Up și Micky urmează să se căsătorească!

Artistul și-a justificat gestul spunând că și-a dorit alături de ei doar oamenii care îi iubesc cu adevărat. Și nici nu a vrut să primească dar! Cu toate astea, rudele lui What’s Up s-au supărat pe el și i-au spus că este neserios. Evenimentul a avut loc pe Calea Victoriei și 30 de persoane au fost prezente.

„Cel mai trist lucru la nunta noastră a fost că am plănuit nunta timp de un an și jumătate, iar mesajul către oameni a fost trimis cu o zi înainte de eveniment. Toți credeau că îi iau la mișto, ca și cum este ultimul om pe care îl invit. Eu le-am spus tuturor că i-am invitat cu o seară înainte pentru că nu vreau dar la nuntă și îmi doresc să fie alături de mine oameni care au timp și își doresc să fie în viața mea. Motiv pentru care la nunta mea au venit oameni care au avut timp și care ne-au iubit. A fost o nuntă restrânsă, nu ascunsă. Mi-am dorit să fie despre mine și prietenii mei”, a declarat What’s Up acum ceva timp.

Ce nu știai despre soția lui What’s Up

Potrivit unui test fulger pe care l-a acordat producătorilor Asia Express, mama ei este prima persoană care a aflat că a semnat cu Antena 1. Cel mai mult îi vor lipsi animăluțele de care are grijă acasă, dar și să mănânce roșii cu ulei și sare, fiind o vegetariană convinsă.

Micky se va baza mult pe intuiția sa în cadrul probelor care țin de logică și se teme foarte mult de cazare. Și-ar dori să ajungă primii cât mai des, pentru a obține cazarea la hotel.

Cu ce se ocupă Micky și What’s Up

Potrivit Antena 1, cei doi soți locuiesc cu chirie la curte, unde cresc găini. Micky este vegetariană și asta l-a determinat pe artist să consume tot mai puțină carne.

„Noi stăm în chirie la o curte. Avem și găini, le-am primit de la tata socru. Soția mea este vegetariană convinsă, iar eu am început mai rar să mănânc carne, încerc și eu să fiu cât pot să fiu vegan”, a spus What’s Up.

Concurenții Asia Express își doresc copii

Cântăreața a mărturisit că își dorește copii cu What’s Up și este dispusă să renunțe la cariera ei muzicală, dacă ar rămâne însărcinată.

„Consider că acesta este rolul femeii în viață (n.r. – să facă copii). Pentru mine familia este pe primul loc, iar dacă asta ar însemna să iau o pauză din drumul meu spre carieră, aș lua. Da, lucrăm la asta”, a declarat Micky, potrivit Libertatea.

Soțul ei o încurajează, spunându-i că meseria de artist este una intelectuală și că un copil nu ar împiedica parcursul ei muzical.

„Mai am colege artiste care nu s-au oprit niciodată, indiferent că erau însărcinate în luna a șaptea, a opta. Când vine ziua să naști, naști, însă mai departe eu consider că noi avem o muncă de creier și nu fizică neapărat. Cu creierul poți lucra până în ultima zi, dacă nu te apucă poftele acelea de naștere. Pofte, dureri, talente”, a adăugat What’s UP pentru sursa citată.

Miky Me, debut în muzica românească

În vara anului 2024, soția lui What’s Up și-a făcut debutul în industria muzicală din România cu piesa „Superficială”. În februarie 2025 a lansat piesa „Te-aș blestema” și în iunie a lansat „Urlă la lună” și „Firimituri de iubire”.

Următoarea ei piesă, „Mă dor brațele de dor”, a fost lansată în octombrie 2025, iar la o lună distanță a apărut „Micul Paris”.

Ce spun cei doi soți despre Asia Express

Numele celor doi pe lista concurenților în sezonul din 2026 a fost o reală surpriză. Dar se pare că What’s Up și soția lui, Micky, își doreau de mult să aibă parte de experiența Asia Express.

„Pentru familia noastră, această experienţă este un vis pe care l-am purtat amândoi în suflet de mult timp. Suntem pe acelaşi drum de 5 ani, iar acum se pare că viaţa ne poartă, la propriu, pe Drumul Mătăsii. Va fi o experienţă unică, pe care cu siguranţă o vom povesti nepoţilor noştri. Suntem o echipă unită, puternică şi competitivă, iar dacă şansa şi destinul ne vor surâde, sperăm să ajungem până în finală. Doamne ajută!”, au declarat cei doi, înainte de a porni pe „Drumul Mătăsii”.

Înainte de a porni în marea aventură Asia Express, Micky a participat cu soțul ei la „Poftiți pe la noi”, de la Antena 1.

Cine sunt concurenții Asia Express 2026

