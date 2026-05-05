Andrei Rotaru a ajuns la medic după despărțirea de Cristina. Trece prin transformări uriașe

După despărțirea de Cristina Petre, Andrei Rotaru și-a luat viața de le zero. Fostul concurent de la Insula iubirii s-a mutat la Brașov, a trecut printr-o transformare fizică vizibilă și încearcă acum să își reclădească viitorul.

Relația dintre Andrei Rotaru și Cristina Petre s-a încheiat definitiv. Cei doi au fost căsătoriți timp de 10 ani și au divorțat după ce au participat la Insula iubirii, sezonul 8. Chiar și după separare, au încercat în repetate rânduri să își mai acorde o șansă, însă fără succes. La doi ani de la divorț, au decis să meargă fiecare pe drumul său.

Andrei Rotaru: „Nu mai vedeam bine”

Andrei s-a mutat în Brașov, acolo unde a început să lucreze la noua sa viață. Locuiește într-o casă nouă și se concentrează pe procesul de vindecare, dar și rezultatele acestuia. Cu pași mici, dar siguri, viața fostului concurent de la Insula iubirii începe să prindă contur.

„Nu știu ce faceți voi, dar eu m-am mutat la Brașov, de curând. Voiam să vă arăt cât de frumos se văd munții de aici, de unde locuiesc. Sunt înconjurat de munți, și mai este și un soricel”, a transmis Andrei Rotaru, pe rețelele de socializare.

Recent, Andrei Rotaru și-a surprins comunitatea de pe TikTok cu o transformare de look. S-a tuns la zero, și-a ras barba jos, iar acum poartă ochelari de vedere. El le-a spus prietenilor virtuali că a fost nevoit să își pună ochelari deoarece avea probleme de vedere. Imediat după consultul oftalmologic, fostul concurent de la Insula iubirii s-a filmat cu noile achiziții și le-a cerut părerea prietenilor virtuali.

”Bună ziua, oameni dragi! Am reușit să îmi iau și eu ochelarii, că nu mai vedeam bine. Vreau să mă laud puțin și vreau să vă cer și voua părerea, să îmi spuneți cum îmi șade. Deja încep să vorbesc ca la Brașov!”, a declarat Andrei Rotaru, pe TikTok.

