Unde locuiește acum Andrei Rotaru, după ce s-a despărțit de soție? ”M-am mutat”

Andrei Rotaru a intrat, din nou, în atenția internauților după despărțirea de Cristina Petre. Se pare că fostul concurent de la „Insula iubirii” a făcut o schimbare radicală imediat după separarea de fosta parteneră. Proaspătul burlac s-a mutat și, recent, a dezvăluit cum își petrece timpul, ce activități are, dar și care este noul său domiciliu.

Despărțirea de soție a venit cu transformări majore pentru Andrei Rotaru. După o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor și atenția fanilor, bărbatul a început să fie din ce în ce mai activ în mediul online.

Care este actualul domiciliu al lui Andrei Rotaru

De curând, fostul participant de la „Insula iubirii” a publicat pe rețelele sociale un clip în care le-a arătat urmăritorilor noul loc în care s-a stabilit. Acesta a ales să se îndepărteze de agitația orașului și să se bucure de un cadru mai liniștit, în mijlocul naturii. S-a mutat la Brașov, unde are parte de un peisaj spectaculos, înconjurat de munți și multă lumină naturală.

„Nu știu ce faceți voi, dar eu m-am mutat la Brașov, de curând. Voiam să vă arăt cât de frumos se văd munții de aici, de unde locuiesc. Sunt înconjurat de munți, și mai este și un soricel”, a transmis Andrei Rotaru, pe rețelele de socializare.

Se pare că bărbatul a ales să se concentreze pe prezent și face tot ce îi stă în putință pentru a-și lua gândul de la Cristina Petre. Mai mult decât atât, fostul brunetei se ocupă acum de construcții și pare că are un program destul de încărcat. Altfel spus, a găsit activități care să îl țină ocupat.

Într-o altă postare, Andrei Rotaru se filmează în timp ce mergea pe șantier. Totodată, el se arată destul de entuziasmat de ceea ce face. Bărbatul a atașat și un mesaj motivațional în descrierea postării, menționând care este starea sa actuală.

”Printre VIAȚĂ, mai trăiesc puțin!”, a scris Andrei Rotaru, pe TikTok.

