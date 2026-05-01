Imaginile durerii de la înmormântarea lui Andrei din Giurgiu. Avea doar 21 de ani

De: Anca Chihaie 01/05/2026 | 12:18
Un grav accident rutier petrecut pe DJ 601, între localitățile Videle și Mârșa, a curmat viețile a doi tineri și a provocat un val de emoție și durere în rândul comunității. Tragedia s-a produs în urma unei coliziuni violente între un autoturism în care se aflau mai multe persoane și un microbuz, impactul fiind atât de puternic încât două dintre victime au decedat pe loc.

Persoanele care și-au pierdut viața sunt un tânăr în vârstă de 21 de ani și o adolescentă de 16 ani. Cei doi se aflau în autoturismul condus de un alt tânăr, în vârstă de 24 de ani, atunci când s-a produs accidentul. Din primele informații, vehiculul ar fi intrat în coliziune cu microbuzul în condiții de viteză neadaptată la carosabil și la condițiile de trafic, ceea ce a dus la pierderea controlului și la impactul devastator.

Forța coliziunii a fost extrem de mare, iar intervenția echipajelor de urgență nu a mai putut salva viețile celor doi tineri. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat decesul acestora, în timp ce celelalte persoane implicate au primit îngrijiri medicale. Una dintre persoanele aflate în accident a refuzat transportul la spital, iar șoferul microbuzului a fost preluat și transportat la o unitate medicală pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Familia tânărului de 21 de ani a fost profund devastată de pierdere, exprimându-și durerea prin mesaje publice în mediul online, în care a fost evidențiată suferința provocată de dispariția acestuia. Gesturile de adio au fost însoțite de fotografii și amintiri, care au surprins legătura strânsă dintre membrii familiei și impactul emoțional al tragediei.

„Dumnezeu să aibă grijă de voi, copii frumoși! Bă, frățioru meu, ne-ai distrus!“, a transmis fratele lui Andrei în mediul online.

Andrei a fost înmormântat. Familia și apropiații au putut să își ia adio de la tânărul care a plecat prea devreme. În imaginile de la înmormântare s-a văzut durerea imensă a celor prezenți.

