Comunitatea medicală este în doliu. Chirurgul și colonelul în rezervă Dumitru Popa a murit

De: Irina Vlad 30/04/2026 | 13:34
Este doliu în lumea medicală din România. Dumitru Popa, unul dintre cei mai respectați medici chirurgi din țară, colonel în rezervă și fost șef de secție, a murit. Reprezentanții Spitalului Clinic Militar de Urgență „Alexandru Augustin” din Sibiu au anunțat vestea. 

Dumitru Popa rămâne în memoria colectivă drept unul dintre cei mai apreciați medici din Sibiu, profesând de-a lungul carierei sale ca medic primat în chirurgie generală, având competențe și în obstretică-ginecologie.

În perioada 1990-1998 a ocupat funcția de șef al Secției Chirurgie Generală a Spitalului Clinic Miliar de Urgență „Alexandru Augustin” din Sibiu, unde a fost cunoscut datorită activității sale profesionale, cât și pentru rolul administrativ în cadrul secției pe care a condus-o.

Dumitru Popa a fost unul dintre cei mai buni chirurgi din Sibiu

Reprezentanții Spitalului Clinic Militar din Sibiu au transmis un mesaj oficial după deces, în semn de omagiu pentru întreaga sa activitate și pentru memoria sa. Trecerea sa în neființă lasă un gol imens în comunitatea medicală sibiană, unde va rămâne un reper datorită întregii sale activități profesionale.

Rolul său de șef de secție în cadrul unității medicale a implicat atât coordonarea activității medicale, cât și gestionarea cazurilor complexe din chirurgie generală, dedicându-și o mare parte din carieră acestei instituții.

„Ne exprimăm profundul regret față de trecerea la cele veșnice a domnului colonel (rtr.) dr. Popa Dumitru, medic primar chirurgie generală, cu competențe în obstetrică-ginecologie, care și-a desfășurat activitatea în spital pe funcția de Șef Secție chirurgie generală, între anii 1990 – 1998. Sincere condoleanțe familiei!”, a transmis Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu.

