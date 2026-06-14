Ce făcea Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa? Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă

Andreea Popescu a fost surprinsă în timp ce încerca să îi atragă atenția lui Dan Alexa. Antrenorul și-a petrecut noaptea la ea acasă, iar această informație a ajuns și la Rareș Cojoc. Bărbatul nu a stat pe gânduri, așa că a decis să se distreze în felul lui.

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat la începutul acestui an. Cei doi au mers pe drumuri separate, însă motivul clar nu a fost divulgat. Printre numeroasele zvonuri se numără infidelitatea brunetei. Mai mult decât atât, s-a vorbit și despre o posibilă idilă cu fostul fotbalist Dan Alexa. Acum, cei doi au fost surprinși împreună și nu oricum: Andreea încerca să îi atragă atenția, dar părea că el nu împărtășește același gând. Rareș ar fi aflat despre aceste detalii, așa că a decis să se distreze și el.

Ce a făcut Rareș Cojoc, după ce s-a aflat de asaltul Andreei Popescu la Dan Alexa

Relația dintre Rareș Cojoc și Andreea Popescu este acum una de prietenie, mai ales că au custodie comună asupra copiilor lor. Cu toate acestea, Andreea pare să își dorească mai multă libertate și a fost surprinsă în repetate rânduri la club. De această dată, fosta dansatoare a Deliei i-a dat târcoale lui Dan Alexa. Ea a încercat să îi intre în grații, dar din imagini se poate observa cum antrenorul părea mai degrabă dezinteresat. Totuși, cei doi și-au petrecut noaptea la ea acasă, acolo unde locuiește alături de copii.

Nici Rareș Cojoc nu se lasă mai prejos. Imediat după ce s-a aflat de privirile și asaltul fostei soții asupra lui Dan Alexa, dansatorul a decis să se distreze și el. Acesta se afla în compania mai multor prieteni și servea un cocktail. Mai mult decât atât, nu părea să fie afectat de idila celor doi și a apărut cu zâmbetul pe buze, semn că se distrează în prezența apropiaților.

Dan Alexa bate în retragere

Deși pare că Andreea face pași spre el, antrenorul nu mai este atât de interesat. De asemenea, o sursă apropiată a brunetei a declarat că ea nu înțelege comportamentul bărbatului, mai ales că Rareș Cojoc și-ar fi asumat noua relație.

Ea îl acuză că se ferește și nu înțelege de ce, având în vedere că Rareș este asumat cu noua iubită, ea nu înțelege de ce la ea nu se poate, a declarat pentru CANCAN.RO surse apropiate Andreei.

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