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Trei pompieri au murit în urma incendilor devastatoatre din Grecia. Mii de turiști au fost evacuați din Creta

De: Denisa Crăciun 30/07/2026 | 11:19
Trei pompieri au murit în urma incendilor devastatoatre din Grecia. Mii de turiști au fost evacuați din Creta
Incendiu Grecia / Sursa foto: Profimedia
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Incendiile de vegetație continuă în Grecia. Până în acest moment, trei pompieri și-au pierdut viața, iar alți mii de turiști și localnici au fost evacuați din Creta. În ultimele 24 de ore, au izbucnit 37 de incendii, potrivit Serviciului de Pompieri.

Destinația preferată de vacanță a românilor și nu numai este cuprinsă de flăcări. Trei pompieri au murit în urma mai multor incendii care au izbucnit în sudul Cretei. Doi dintre ei erau voluntari și s-au stins în timp ce luptau să stingă flăcările din apropierea localității Krya Vrysi, după ce au rămas blocați în autospecială. De asemenea, mii de turiști și localnici au fost evacuați.

Trei pompieri au murit în urma incendiilor din Grecia

Cei doi pompieri voluntari „și-au pierdut viața eroic în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu”, potrivit Serviciului de Pompieri. Aceștia spun că pierderea a fost una tragică. Cel de-al treilea pompier a murit în timp ce intervenea la un alt incendiu în apropiere de Gytheio, în Peloponez. Oficialii au explicat că l-au găsit inconștient în afara perimetrului incendiului. El a fost transportat la spital, însă în ciuda eforturilor depuse de medici, a fost constatat decesul.

Incendiul s-a răspândit rapid în mai multe localități, printre care Agia Galini, Agios Pavlos, Agios Georgios, Saktouria, Melabes, Krya Vrysi, Orni și Triopetra. Autoritățile precizează că au fost evacuate în jur de 2.000 de persoane de la una dintre cele mai mari destinații balneare din sudul Cretei. Turiștii au fost transferați la hoteluri în siguranță.

La fața locului s-au deplasat în jur de 190 de pompieri, susținuți de 40 de autospeciale, echipe terestre specializate, opt aeronave de stingere a incendiilor și elicoptere. Potrivit Serviciului de Pompieri, în ultimele 24 de ore au fost raportate 37 de incendii de vegetație pe teritoriul Greciei. Acestea au izbucnit din cauza săptămânilor cu vreme caldă și uscată, precum și de vânturi puternice.

Alte incendii ar putea să aibă loc

Autoritățile au anunțat că joi, 30 iulie, ar putea fi o zi cu risc ridicat de izbucnire a unor noi incendii. Grecia este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță de români și anual ajung acolo mii de turiști.

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