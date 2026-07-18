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Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 09:49
Flăcări pe 5.000 de metri pătrați, lângă București. Locuitorii, avertizați prin RO-Alert
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Noapte de coșmar în județul Giurgiu! Un incendiu de proporții a izbucnit la un depozit de reciclare a deșeurilor din plastic și polietilenă, iar flăcările s-au întins rapid pe o suprafață impresionantă. Din cauza fumului dens care s-a ridicat deasupra zonei, autoritățile au emis mesaj RO-ALERT pentru populație și au mobilizat zeci de salvatori în încercarea de a limita dezastrul.

Alarma s-a dat în localitatea Zorile, comuna Grădinari, acolo unde focul a cuprins curtea unui depozit de reciclare. În doar câteva momente, incendiul s-a extins pe aproximativ 5.000 de metri pătrați, iar coloanele de fum au putut fi observate de la mare distanță.

Incendiu de proporții în Giurgiu

Situația a fost considerată suficient de gravă încât locuitorii din Grădinari și Buturugeni să fie avertizați prin sistemul RO-ALERT. În același timp, autoritățile au sesizat Garda de Mediu pentru a evalua impactul asupra mediului.

”Pompierii au fost solicitaţi să intervină, în această noapte, pentru stingerea unui incendiu în curtea unui depozit de reciclare a deşeurilor de mase plastice şi polietilenă din localitatea Zorile, comuna Grădinari. Incendiul se maniestă pe o suprafaţă de aproximativ 5000 mp.

Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, a fost transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Grădinari şi Buturugeni, fiind sesizată Garda de Mediu”, informează sâmbătă dimineaţă ISU Giurgiu.

La fața locului au ajuns forțe impresionante de intervenție. Pompieri din Giurgiu și București-Ilfov au acționat cu șapte autospeciale de stingere, două cisterne, o autospecială dotată cu instalație de hidroperforare, o autospecială de descarcerare, robotul de intervenție pentru incendii, un echipaj SMURD, o ambulanță SAJ și echipaje de poliție.

Locuitorii, sfătuiți să evite zona

Misiunea salvatorilor nu a fost deloc ușoară. Din cauza cantității uriașe de deșeuri din plastic, focul s-a propagat rapid, iar intervenția a fost îngreunată de accesul dificil în anumite zone.

Pentru a crea culoare de intervenție și a permite autospecialelor să ajungă cât mai aproape de focare, a fost adus și un buldoexcavator. În același timp, echipele au lucrat pe mai multe sectoare pentru a împiedica incendiul să ajungă la locuințele din apropiere.

După ore întregi de luptă cu flăcările, pompierii au reușit să localizeze incendiul. Chiar și așa, misiunea nu s-a încheiat, deoarece în interiorul depozitului există o cantitate foarte mare de materiale plastice care pot reaprinde focul. Autoritățile au transmis că operațiunile vor continua până la lichidarea completă a incendiului și eliminarea oricărui risc.

Până atunci, oamenii din zonă sunt sfătuiți să evite deplasările în apropierea depozitului, să țină ferestrele închise și să nu se expună fumului dens, care poate afecta sănătatea. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și a cercetărilor efectuate la fața locului.

VEZI ȘI: Incendiu puternic în Capitală, pe Calea Moșilor! Pompierii intervin în forță, după ce flăcările au izbucnit la etajul 8 al unui bloc

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