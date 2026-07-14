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Bilanț dramatic după incendiul din Bruxelles. Șase persoane au murit în clădirea cuprinsă de flăcări

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 20:49
Bilanț dramatic după incendiul din Bruxelles. Șase persoane au murit în clădirea cuprinsă de flăcări
Incendiu devastator în Bruxelles / Sursa foto: Profimedia
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Un incendiu de proporții izbucnit marți dimineață pe șantierul clădirii OXY, situată în apropierea Pieței De Brouckère din centrul Bruxelles-ului, s-a transformat într-o tragedie. Mai multe persoane și-au pierdut viața, iar operațiunea de căutare și salvare s-a desfășurat ore întregi în condiții extrem de dificile. Autoritățile au mobilizat numeroase echipe de intervenție, iar ancheta privind cauza incendiului este în desfășurare.

Focul a izbucnit la etajul al doilea al clădirii aflate în renovare. Deși pompierii au reușit să stingă rapid incendiul inițial, flăcările s-au extins ulterior către unul dintre puțurile liftului, unde situația a devenit mult mai complicată. Salvatorii au fost nevoiți să intervină într-un spațiu îngust și periculos pentru a verifica dacă muncitorii dispăruți se aflau în interior.

Șase persoane au murit în incendiu

În urma incendiului, autoritățile belgiene au confirmat moartea a șase persoane. Victimele au fost găsite în cabina unuia dintre lifturi, unde lucrau în momentul producerii incendiului. Cadavrele au fost recuperate, iar procesul de identificare a fost demarat. Din motive de precauție, echipele de intervenție au verificat și un al doilea lift.

La fața locului au ajuns regele Philippe al Belgiei și premierul Bart De Wever, care au discutat cu pompierii, paramedicii și celelalte echipe implicate în operațiunea de salvare. Vizita lor a fost considerată un gest de susținere pentru cei care au intervenit în condiții extrem de dificile.

Companiile Whitewood, Immobel și Cordeel Group, implicate în dezvoltarea și executarea proiectului OXY, au transmis că vor colabora pe deplin cu autoritățile pentru stabilirea circumstanțelor producerii incendiului. Reprezentanții acestora au declarat că prioritatea este sprijinirea familiilor victimelor și respectarea anchetei aflate în desfășurare.

Două persoane rănite au fost transportate la spital cu arsuri, iar un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit de hipertermie în timpul intervenției. Crucea Roșie a activat echipe de sprijin psihologic pentru familiile victimelor și pentru muncitorii evacuați.

Clădirea OXY este unul dintre cele mai importante proiecte imobiliare aflate în desfășurare în Bruxelles. Fostul complex Centre Monnaie urma să fie transformat într-un ansamblu multifuncțional cu apartamente, birouri, hotel și restaurante, lucrările fiind programate să se încheie în următoarele luni. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce a provocat incendiul soldat cu pierderi atât de mari de vieți omenești.

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