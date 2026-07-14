Acasă » Știri » Facultățile care îți pot aduce un salariu peste medie. Domeniile cu viitor până în 2030

Facultățile care îți pot aduce un salariu peste medie. Domeniile cu viitor până în 2030

De: Andreea Stăncescu 14/07/2026 | 19:50
Facultățile care îți pot aduce un salariu peste medie. Domeniile cu viitor până în 2030
Care sunt cele mai căutate facultăți pentru viitor / Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tot mai mulți tineri își doresc să aleagă o facultate care să le ofere șanse reale la un salariu peste medie după absolvire. În contextul în care admiterea la universitățile din România pentru anul universitar 2026-2027 este în plină desfășurare, specialiștii în recrutare atrag atenția că alegerea domeniului de studiu trebuie făcută în funcție de evoluția pieței muncii în anii următori. 

Experții în resurse umane explică faptul că piața muncii s-a schimbat considerabil în ultimii ani. Dacă în trecut era suficientă absolvirea unei facultăți pentru a găsi rapid un loc de muncă bine plătit, în prezent angajatorii pun accent pe competențele practice, experiența acumulată și capacitatea de a rezolva probleme concrete.

Care sunt cele mai căutate facultăți pentru viitor

Specializări precum Administrarea Afacerilor, Relațiile Internaționale sau Sociologia pot reprezenta în continuare opțiuni bune, însă doar dacă sunt completate cu abilități căutate de companii. Cunoștințele de analiză de date, inteligență artificială, automatizare, dezvoltare de business sau utilizarea noilor tehnologii pot face diferența la angajare și pot crește considerabil nivelul salariului.

Specialiștii avertizează și asupra unui alt aspect important, mai exact alegerea facultății doar pentru că un anumit domeniu este la modă poate fi o greșeală. În ultimii ani, sectoare precum IT, marketing, comunicare sau resurse umane au devenit mult mai competitive, iar posturile destinate începătorilor sunt din ce în ce mai greu de obținut.

Ce domenii de facultate sunt căutate pentru viitor

În ceea ce privește perspectivele până în 2030, cele mai bune oportunități sunt așteptate în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, analiza datelor și automatizarea, dar și în inginerie, energie și infrastructură. De asemenea, sănătatea va continua să ofere numeroase oportunități, mai ales în profesiile unde factorul uman rămâne esențial.

Experții estimează că viitorul aparține profesiilor hibride, care combină cunoștințe din mai multe domenii. Astfel, specializările ce îmbină medicina cu tehnologia, dreptul cu inteligența artificială, psihologia cu analiza datelor sau businessul cu noile tehnologii vor fi printre cele mai bine plătite în următorii ani.

CITEȘTE ȘI: Județul din România unde salariile au crescut cel mai mult. A depășit Bucureștiul și Clujul

De ce oamenii tind să se întoarcă mereu la stânga când merg. Fenomenul care îi surprinde pe cercetători

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat
Știri
Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat
Tragedie pe Vârful Caraiman! Un turist în vârstă de 64 de ani, găsit mort: „Al șaselea deces în zona montană din acest an”
Știri
Tragedie pe Vârful Caraiman! Un turist în vârstă de 64 de ani, găsit mort: „Al șaselea deces în…
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de copiii lui Kim Kardashian
Mediafax
Lewis Hamilton face pasul pe care fanii îl așteptau. A apărut alături de...
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă...
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Imagini incendiare cu Sarah, fiica Anamariei Prodan, în costum de baie!
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit în fiecare lună
Adevarul
Cum trăiesc românii cu credit ipotecar. Între siguranța unui „acasă” și prețul plătit...
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
Digi24
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în...
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt cabluri peste tot!”
Mediafax
O tânără din Spania a rămas șocată când a ajuns în România: „Sunt...
Parteneri
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori la piscină! Imaginile sunt incendiare
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Monica Bîrlădeanu în costum de baie la 47 de ani. A făcut furori...
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
Prosport.ro
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
Click.ro
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune...
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase să ne întoarcem în Rusia. Și toți vrem”
Digi 24
Mărturiile unor africani recrutați de Moscova și capturați de Ucraina: „Nu vor să ne lase...
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
Digi24
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui...
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e limita de toleranță în 2026
Promotor.ro
În localitate e legal să circuli cu 50 km/h sau cu 60 km/h? Care e...
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Interviu cu un milionar: – Cum aţi făcut avere?
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
go4it.ro
Oamenii de știință au aflat cât timp mai are viața pe Pământ
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Descopera.ro
Noi speranțe pentru viața extraterestră! Ce s-a descoperit lângă Pământ?
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
Go4Games
Sony cedează? Următorul joc God of War va fi lansat pe disc
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să publice toate Hotărârile de Guvern care fac referire la sprijinul acordat de România și datele la care au fost emise
Gandul.ro
O primă victorie față de secretomania privind ajutoarele acordate Ucrainei. O instanță obligă Executivul să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat
Ce cadou scump a primit Bogdan de la Ploiești de la Vanessa. Mesajul care l-a emoționat
Tragedie pe Vârful Caraiman! Un turist în vârstă de 64 de ani, găsit mort: „Al șaselea deces ...
Tragedie pe Vârful Caraiman! Un turist în vârstă de 64 de ani, găsit mort: „Al șaselea deces în zona montană din acest an”
Cătălin Cazacu a ieșit cu iubita la LOFT, dar fosta i-a stricat liniștea. Blondina n-a acceptat înfrângerea ...
Cătălin Cazacu a ieșit cu iubita la LOFT, dar fosta i-a stricat liniștea. Blondina n-a acceptat înfrângerea și i-a urmărit toată seara!
Bilanț dramatic după incendiul din Bruxelles. Șase persoane au murit în clădirea cuprinsă de flăcări
Bilanț dramatic după incendiul din Bruxelles. Șase persoane au murit în clădirea cuprinsă de flăcări
S-a aflat cauza decesului lui Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”: „Bătrânul și sărmanul ...
S-a aflat cauza decesului lui Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”: „Bătrânul și sărmanul lui corp”
Michelle răspunde acuzațiilor foștilor parteneri de afaceri. Cum s-a terminat, de fapt, colaborarea: ...
Michelle răspunde acuzațiilor foștilor parteneri de afaceri. Cum s-a terminat, de fapt, colaborarea: “Au încercat să mă izoleze”
Vezi toate știrile