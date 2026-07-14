Facultățile care îți pot aduce un salariu peste medie. Domeniile cu viitor până în 2030

Tot mai mulți tineri își doresc să aleagă o facultate care să le ofere șanse reale la un salariu peste medie după absolvire. În contextul în care admiterea la universitățile din România pentru anul universitar 2026-2027 este în plină desfășurare, specialiștii în recrutare atrag atenția că alegerea domeniului de studiu trebuie făcută în funcție de evoluția pieței muncii în anii următori.

Experții în resurse umane explică faptul că piața muncii s-a schimbat considerabil în ultimii ani. Dacă în trecut era suficientă absolvirea unei facultăți pentru a găsi rapid un loc de muncă bine plătit, în prezent angajatorii pun accent pe competențele practice, experiența acumulată și capacitatea de a rezolva probleme concrete.

Care sunt cele mai căutate facultăți pentru viitor

Specializări precum Administrarea Afacerilor, Relațiile Internaționale sau Sociologia pot reprezenta în continuare opțiuni bune, însă doar dacă sunt completate cu abilități căutate de companii. Cunoștințele de analiză de date, inteligență artificială, automatizare, dezvoltare de business sau utilizarea noilor tehnologii pot face diferența la angajare și pot crește considerabil nivelul salariului.

Specialiștii avertizează și asupra unui alt aspect important, mai exact alegerea facultății doar pentru că un anumit domeniu este la modă poate fi o greșeală. În ultimii ani, sectoare precum IT, marketing, comunicare sau resurse umane au devenit mult mai competitive, iar posturile destinate începătorilor sunt din ce în ce mai greu de obținut.

În ceea ce privește perspectivele până în 2030, cele mai bune oportunități sunt așteptate în domenii precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, analiza datelor și automatizarea, dar și în inginerie, energie și infrastructură. De asemenea, sănătatea va continua să ofere numeroase oportunități, mai ales în profesiile unde factorul uman rămâne esențial.

Experții estimează că viitorul aparține profesiilor hibride, care combină cunoștințe din mai multe domenii. Astfel, specializările ce îmbină medicina cu tehnologia, dreptul cu inteligența artificială, psihologia cu analiza datelor sau businessul cu noile tehnologii vor fi printre cele mai bine plătite în următorii ani.

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