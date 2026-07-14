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S-a aflat cauza decesului lui Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”: „Bătrânul și sărmanul lui corp”

De: Irina Vlad 14/07/2026 | 20:07
S-a aflat cauza decesului lui Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”: „Bătrânul și sărmanul lui corp”
Sam Neill/ sursă foto Profimedia
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Familia lui Sam Neill a confirmat că lupta anterioară a actorului cu o formă rară de cancer a sângelui în stadiul trei nu a avut nicio legătură cu decesul său, în urma speculațiilor apărute după ce actorul din „Jurassic Park” a murit subit la vârsta de 78 de ani.

Sam Neill a murit luni, 13 iulie, la Sydney, înconjurat de cei dragi, potrivit unui comunicat publicat pe contul său oficial de Instagram. Familia sa a solicitat respectarea intimității în această perioadă de doliu și a subliniat că diagnosticul anterior de cancer nu a contribuit la decesul său.

Clarificarea vine după ce mulți fani au asociat moartea actorului cu lupta sa din ultimii ani, care a fost extrem de mediatizată, în ciuda faptului că actorul anunțase la începutul acestui an se vindecase de cancer.

SAM NEILL în Jurassic Park/ sursă foto: Profimedia

Cauza decesului actorului Sam Neill

Fosta parteneră a regretatului actor în vârstă de 78 de ani, jurnalista Laura Tingle, a declarat ulterior că organismul lui Sam Neil pur și simplu a cedat:

„Bătrânul și sărmanul corp al lui Neill pur și simplu s-a cam epuizat. A fost destul de bolnav în ultimele două săptămâni, iar toți cei care l-au iubit i-au transmis gânduri de încurajare de aproape și de departe. Dar cred că a fost pur și simplu prea mult ca să-și mai poată reveni încă o dată. Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar binecuvântată de faptul că Sam a rămas fără cancer ”, a declarat jurnalista pentru ABC Radio Sydney.

Sam Neill a dezvăluit în 2023 că fusese diagnosticat cu limfom angioimunoblastic cu celule T (AITL) în stadiul trei, o formă rară și agresivă de limfom non-Hodgkin, după ce a observat că are ganglionii umflați – în timpul promovării filmului „Jurassic World: Dominion” în 2022.

Inițial, a urmat un tratament cu chimioterapie, dar, după ce tratamentul a încetat să mai aibă efecte, s-a înscris într-un studiu clinic australian pentru terapia cu celule T CAR. În aprilie anul acesta, Sam Neill a anunțat că examinările medicale au arătat că nu mai există urme detectabile de cancer în organismul său.

În timpul tratamentului, actorul și-a folosit timpul liber de la filmări pentru a-și scrie memoriile, intitulate „Did I Ever Tell You This?” (n.r Am spus vreodată asta?), în care a descris cu sinceritate lupta cu boala și recuperarea sa. De asemenea, a vorbit deschis despre viața cu cancer, spunând că nu îi este frică de moarte, deși a recunoscut că această perspectiva nu îi era tocmai ușor de acceptat.

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Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a murit în mod „brusc și neașteptat”

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