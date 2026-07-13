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Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a murit în mod „brusc și neașteptat”

De: Daniel Matei 13/07/2026 | 09:48
Actorul Sam Neill, cunoscut pentru rolul său din „Jurassic Park”, a murit în mod „brusc și neașteptat”
Sursa foto: Profimedia
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Actorul Sam Neill, cunoscut în întreaga lume pentru rolul paleontologului Dr. Alan Grant din seria „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Familia sa a anunțat că actorul s-a stins din viață luni, la Sydney, în Australia, în mod „brusc și neașteptat”.

Actorul Sam Neill a murit

Potrivit apropiaților, Sam Neill era înconjurat de familie în momentul decesului. Într-un mesaj publicat pe contul său de Instagram, rudele au transmis că actorul a murit în pace și au cerut respectarea vieții private în această perioadă dificilă, potrivit NBC News.

„Sam a fost înconjurat de familie și s-a stins din viață cu demnitatea care i-a caracterizat întreaga existență. Pierderea sa a fost bruscă și neașteptată, însă suntem recunoscători că Sam rămăsese vindecat de cancer”, a transmis familia într-un comunicat publicat pe rețelele de socializare.

În aprilie, Neill anunțase că nu mai avea cancer, după cinci ani de tratamente pentru o formă de cancer al sângelui.

Sam Neill, cunoscut pentru rolul din Jurassic Park

Născut în Irlanda de Nord în 1947 și crescut în Noua Zeelandă, Sam Neill a avut o carieră de peste cinci decenii în film și televiziune. Consacrarea internațională a venit în 1993, odată cu rolul Dr. Alan Grant din filmul „Jurassic Park”, regizat de Steven Spielberg.

De-a lungul carierei, actorul a mai jucat în producții apreciate precum „The Piano”, „The Hunt for Red October”, „Event Horizon”, „Dead Calm”, serialele „The Tudors”, „Peaky Blinders” și, mai recent, „Invasion”.

În 2023, Sam Neill a dezvăluit că fusese diagnosticat cu un tip rar de cancer al sângelui, angioimunoblastic cu celule T. După ce tratamentul inițial cu chimioterapie nu a mai dat rezultate, actorul a urmat o terapie CAR-T în cadrul unui studiu clinic din Australia.

În primăvara acestui an, el anunțase că s-a vindecat, iar investigațiile medicale nu mai arătau urme ale bolii. Familia a precizat că decesul său nu a fost cauzat de cancer, iar actorul era declarat vindecat în momentul în care a murit.

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